Aviso Legal – AlAireLibre.cl

Fecha de la versión: 16 de Octubre de 2025

1. Identidad y administración

AlAireLibre.cl (el “Sitio”) es administrado por NORTH STAR NETWORK S.A.S. (el “Administrador”). El acceso y uso del Sitio implican la aceptación de este Aviso Legal y de los Términos y Condiciones.

Contacto: [email protected]

2. Uso del Sitio

El usuario declara ser mayor de 18 años y se compromete a un uso conforme a la ley, la buena fe y este Aviso Legal. Se prohíben usos que dañen o impidan el funcionamiento del Sitio. El uso se realiza bajo exclusiva responsabilidad del usuario.

3. Propiedad intelectual

Los contenidos del Sitio (textos, imágenes, logotipos, gráficos, diseño, software y otros) están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo autorización expresa, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación.

4. Enlaces de terceros

El Sitio puede contener enlaces a sitios de terceros. El Administrador no es responsable de sus contenidos o prácticas. La inclusión de enlaces no implica relación, aprobación ni respaldo.

5. Limitación de responsabilidad

Se procura mantener información actualizada y precisa, sin garantizar ausencia de errores. El Administrador no responde por decisiones basadas en la información del Sitio ni por daños derivados del acceso o uso, incluidos fallos técnicos, interrupciones o software malicioso.

6. Publicidad y enlaces de afiliación

Algunas secciones pueden incluir publicidad o enlaces de afiliación. Esto no afecta la independencia editorial. Más información en la Política de Afiliados.

7. Protección de datos

El tratamiento de datos personales se rige por la Política de Privacidad y por la sección de cookies descrita en Términos y Condiciones.

8. Juego responsable

Los contenidos relacionados con apuestas deportivas están dirigidos a mayores de 18 años. Recomendamos revisar Juego Responsable y Adicción al Juego.

9. Modificaciones

El Administrador puede actualizar este Aviso Legal cuando sea necesario. La versión vigente se publica con su fecha.

Contacto: [email protected]