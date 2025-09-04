Ingresa el código promocional 1xbet FWVIP al registrarte y consigue un bono de hasta $250.000 CLP en apuestas deportiva o hasta $1.400.000 CLP + 150 giros gratis en casino.Esta promoción es válida solo para nuevos usuarios en Chile durante todo el 2025.

¿Cuál es el código promocional 1xBet 2025?

El código promocional 1xBet Chile en 2025 es FWVIP. Al usarlo durante el registro, podés obtener uno de estos bonos de bienvenida:

Apuestas deportivas: 100% hasta $250.000 CLP

100% hasta Casino online: Hasta $1.400.000 CLP + 150 giros gratis

Disponible solo para nuevos usuarios en Chile. El código FWVIP se ingresa al momento de crear la cuenta en 1xBet.

¿Qué ofrece el 1xBet código promocional FWVIP?

El código bono 1xBet brinda beneficios exclusivos a los nuevos clientes.

Pueden elegir uno de los dos bonos de bienvenida 1xbet disponibles:

🏷️ Deportes – Chile 📋 100% hasta $250.000 CLP 🎫 FWVIP 🏷️ Casino – Chile 📋 Hasta $1.400.000 CLP + 150 giros 🎫 FWVIP 🏷️ Deportes – Argentina 📋 100% hasta $220.000 ARS 🎫 BETAFHEC 🏷️ Casino – Argentina 📋 Hasta $2.130.000 ARS + 150 giros 🎫 BETAFHEC

👉 Consejo: Copia el código bono 1xBet correspondiente al momento del registro para activar automáticamente el bono de tu interés.

Detalles de cada bono y sus condiciones de liberación y cobro de ganancias

🎁 Detalles del Bono FWVIP Código bono 1xBet FWVIPIr al sitio oficial 1xbet hora > > 🎯 Bono Deportes 100% hasta $250.000 CLP 🎰 Bono Casino Bonos en 4 primeros depósitos + 150 giros gratis ⏱️ Validez Deportes: 30 días

Casino: 7 días 💵 Depósito mínimo Deportes: $740 CLP

Casino: $9.000 CLP 🔁 Rollover Deportes: 5x

Casino: 35x 📋 Términos clave ▪️ Ser mayor de 18 años

▪️ Residencia en Chile

▪️ Registro nuevo en la plataforma

▪️ Verificación de cuenta obligatoria

Bono de bienvenida apuestas deportivas 1xbet: hasta 250.000 CLP

Los nuevos clientes registrados con el cupón 1xBet Chile pueden optar por la bonificación para apuestas deportivas, que consiste en una bonificación del 100% del monto del primer depósito, hasta un máximo de 250.000 CLP.

Términos y condiciones

Depósito mínimo inicial: 740 CLP.

Rollover: 5x el importe en apuestas combinadas de al menos 3 selecciones, con una cuota de 1.40 o superior.

Plazo para cumplir el requisito de apuesta: 30 días.

Bono de bienvenida casino 1xbet: 200% de tus primeros depósitos

Simulador de bono según tu depósito

El valor del código bono 1xbet se calcula segun el valor del primer depósito. En la siguiente tabla puedes calcular el total del bono, dependiendo si lo reclamas para las apuestas deportivas o el casino.

Depósito Bono Deportes Bono Casino Total Bono $10.000 CLP $10.000 $0 $10.000 $50.000 CLP $50.000 $50.000 $100.000 $100.000 CLP $100.000 $100.000 $200.000

Paquete de bienvenida casino 1xbet: $1.400.000 + 150 FS

Registrándote con el código promocional 1xBet casino, obtendrás un paquete de bienvenida para jugar en el casino.

Con un depósito mínimo de 9.000 CLP, ganarás el 200% del total de los 4 primeros depósitos hasta 1.400.000 CLP y 150 giros gratis para tragamonedas. También obtendrás el 50% del décimo depósito realizado.

¿Cómo utilizar el Código promocional 1xBet “FWVIP”?

Para poder beneficiarte de cualquiera de las dos bonificaciones para nuevos clientes que el código 1xBet otorga, es necesario registrarse en la plataforma y realizar luego el primer depósito.

Registro en 1xBet con el código- Paso a Paso

Para crear una cuenta nueva, solo deberás seguir estos pasos:

Ingresa al sitio de 1xBet Chile. Haz clic en “Registrarse”. Elige la manera en que quieres registrarte: un clic, por teléfono, por e-mail o redes sociales y mensajería. Selecciona tu país y la moneda que utilizas. Ingresa ahora el código promocional FWVIP. Confirma tu registro. Registrarme en 1xBet 📱 REGISTRO DESDE LA APP: Sigue exactamente el mismo procedimiento desde la 1xBet app para registrarte, o simplemente ingresar desde allí para jugar. Consejos para maximizar los beneficios del código bono 1xBet Estos son algunos consejos que consideramos relevantes al usar el cupón 1xBet Chile: Explora las promociones, 1xbet cuenta con uno de los catálogos más amplios en materia de ofertas para potenciar tus resultados. Estos son algunosal usar el cupón 1xBet Chile:

Aprovecha los eventos especiales o días de recarga para maximizar tus posibilidades.

para maximizar tus posibilidades. Lee detenidamente y comprende los términos y condiciones de los bonos promocionales. Asegúrate de poder cumplirlos y no perder ninguna oportunidad.

de los bonos promocionales. Asegúrate de poder cumplirlos y no perder ninguna oportunidad. Ten una estrategia definida antes de comenzar a apostar.

antes de comenzar a apostar. Determina y destina un presupuesto específico y del que puedas disponer para esta actividad sin que afecte a tu economía.

y del que puedas disponer para esta actividad sin que afecte a tu economía. Mantén tu juego divertido y responsable.

Errores comunes al usar el código FWVIP (y cómo evitarlos)

❌ No elegir bono al registrarse.

✅ Usa el código FWVIP y selecciona tu bono antes de completar el registro.

y selecciona tu bono antes de completar el registro. ❌ Apostar con cuotas no válidas.

✅ Asegúrate de usar cuotas mínimas de 1.40 en apuestas simples o combinadas.

en apuestas simples o combinadas. ❌ Ignorar la vigencia del bono.

✅ Tienes 30 días desde tu primer depósito para liberar el bono deportivo.

Licencia y regulación de 1xBet Chile: ¿Es confiable el sitio de apuestas?

Al registrarte con el código promocionalen 1xBet, es clave seguir bien los pasos para no perder el bono. Acá te dejamos los

1xBet opera legalmente bajo la licencia internacional de Curaçao eGaming (licencia No. 1668/JAZ). Esta licencia le permite ofrecer servicios de apuestas en línea en varios países, incluyendo Chile.

La plataforma cumple con los estándares internacionales de seguridad y protección de datos, asegurando una experiencia segura para todos los usuarios.

Además, 1xBet promueve el juego responsable y pone a disposición herramientas para controlar el gasto y el tiempo de juego.

Política de privacidad y verificación de identidad

Para garantizar un entorno de apuestas seguro, 1xBet exige la verificación de identidad a través de un proceso KYC (Know Your Customer). Esta medida previene el fraude y protege a los usuarios.

Puedes revisar sus políticas de privacidad y de manejo de datos para más detalles.

Juego responsable: siempre atento y controlado

Testimonios y Experiencias de Usuarios 1xbet

cuenta con recursos para fomentar el. Entre ellos se incluye la posibilidad de establecer límites de depósito, autoexclusión y herramientas de monitoreo del comportamiento de juego. Si necesitas apoyo, también puedes contactar organizaciones especializadas como Jugadores Anónimos

Estos son algunos testimonios de clientes sobre el uso del código 1xBet:

⭐⭐⭐⭐⭐ “No juego muy a menudo, tal vez por eso no tengo problemas. Pero en general todo está bastante tranquilo. Deposité dinero, hice la apuesta y ahora solo espero. Me gusta apostar en fútbol, pero por lo general solo en los periodos de campeonatos importantes. Ahora mismo, en 1xBet, estoy apostando activamente en las clasificaciones para la Eurocopa, las cuotas son bastante buenas. A veces gano”

Dante R. de Santiago.

⭐⭐⭐⭐ “1xbet es simplemente genial para ver transmisiones en vivo de partidos y peleas. A menudo, en internet, la mayoría de los partidos son de pago, pero aquí se pueden ver gratis. Apuesta raramente, pero incluso así, a veces gano. Los coeficientes son aceptables y la variedad de apuestas es amplia. He retirado lo ganado solo un par de veces, pero hasta ahora no he tenido problemas con esto”.

Milton J. de Iquique.

⭐⭐ “Realicé un depósito grande en mi cuenta, lo aposté y al momento de retirar el dinero me piden verificar cuenta, lo cual envío todo lo solicitado. Pero la respuesta es pésima, más de 7 días y nada. El call center no sirve de nada, solo se basan en que no es su área. Si le pregunto a los de seguridad, la respuesta es que tiene que esperar”.

Miguel A. de La Serena.

Todos los bonos disponibles en 1xBet Chile

Además del bono de bienvenida, 1xBet se destaca por su programa de ofertas para clientes que ya juegan en la plataforma.

Al ingresar en las promociones, se puede optar por participar en torneos, juegos de bono, canjear los puntos obtenidos, o acceder a los mejores bonos promocionales.

🎁 Promoción 📋 Detalles 💸 Beneficio 🎯 Apuesta sin riesgo Apuesta al marcador correcto. Si pierdes, recibes una apuesta gratis del mismo valor. Apuesta gratis = valor perdido 📈 Combinada del día Elige tu combinada destacada y obtén un extra en la cuota final. +10% en cuota 🇨🇱 Chile juega, tú ganás Apuesta en Primera División y recibe reintegro semanal. 25% en bono 💰 Devolución por recarga Recarga con Skrill, Neteller o AirTM y recibe reembolsos diarios. 30% / 35% según método 📅 Miércoles x2 Depósito mínimo 1 €. Recibe el doble del monto. 100% hasta 300 € 🎰 Lucky Friday Deposita los viernes y recibe bono equivalente para deportes. 100% hasta 300 € 📲 100 giros por Telegram Síguenos en Telegram y llévate 100 giros gratis. 100 FS 👑 Devolución VIP casino Sube niveles en el programa VIP y recibe devoluciones según tu actividad. % de cashback + premios 📱 App + Bono Juega desde la app, haz 10 apuestas y recibe una gratis según el promedio. Apuesta gratis 🍀 Lucky Day Ganas hasta 500 puntos promocionales diarios para canjear. 500 puntos/día 🪙 Copa Libertadores Apuesta en partidos de la Copa Libertadores y recupera un porcentaje total apostado. 15% de cashback 🎮 eSports World Cup Apuesta en los torneos de eSports y gana tickets para participar del sorteo y apuestas gratis al completar las misiones. Tickets sorteo + apuestas gratis 🎾 Grand Slam Tournament Apuesta al menos 3 USD en torneos del Grand Slams para participar del sorteo. Tickets para el sorteo / Apuestas gratis

Presencia internacional de 1xBet apuestas y casino

1xBet ha patrocinado a reconocidos clubes y torneos deportivos internacionales, lo que fortalece su reputación global. Ha sido socio oficial del FC Barcelona, Serie A de Italia y torneos de esports de alto nivel.

Código 1xBet apuestas deportivas ¿en qué deportes, tipos de apuestas y mercados se puede usar?

Estosrefuerzan la confiabilidad de la marca en mercados como el chileno.

Al registrarte con el código de registro 1xbet, es posible optar entre los bonos de bienvenida ofrecidos por las mejores casas de apuestas de Chile. Podrás usarlo cuando apuestes en eventos deportivos como en casino.

Deportes disponibles- código 1xBet apuestas deportivas

La sección deportiva de 1xbet es realmente destacada, ya que cuenta con más de cincuenta disciplinas para apostar.

Con la promo 1xBet Chile, puedes apostarle a los partidos de los campeonatos más importantes del mundo en deportes populares:

⚽ Fútbol Champions League

Copa Libertadores

Premier League

LaLiga

🏀 Básquet NBA

Euroliga

LNB Chile

🏐 Vóley Liga de Naciones

Juegos Olímpicos

Superliga Brasileña

🎾 Tenis Roland Garros

Wimbledon

US Open

ATP Masters 1000

🥊 Boxeo WBC

WBA

IBF

Combates especiales

🏎️ Fórmula 1 Gran Premio de Mónaco

GP de Brasil

GP de Italia

GP de Las Vegas

🥋 MMA UFC

Bellator

ONE Championship

🐎 Carreras de caballos Royal Ascot

Melbourne Cup

Belmont Stakes

🎮 Esports CS:GO Major

League of Legends Worlds

Dota 2 The International

Valorant Champions

Apuestas en fútbol en los próximos días

El campeonato de Primera División de Chile está en su punto máximo, sin embargo deja paso a una nueva instancia de clasificación para el mundial 2026. Descubre los enfrentamientos de los próximos días y aprovecha cada oportunidad, combinándolo con las promociones disponibles. Estas son las posibilidades de esta semana para hacer tus pronósticos:

Campeonato Fecha Equipos 1 X 2 Primera B Chile 06/09 ‘San Luis de Quillota vs. Santiago Wanderers 2.46 3.20 2.70 Primera B Chile 06/09 Unión San felipe vs. Curicó Unido 1.92 3.25 3.23 Primera B Chile 06/09 Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó 2.951 3.22 2.31 Primera B Chile 07/09 Deportes Antofagasta vs. Santiago Morning 2.00 3.28 3.605 Primera División Chile 07/09 Cobresal vs. Palestino 2.69 3.38 2.52

Apuestas en partidos de Clasificación Mundial 2026

En los próximos días se juega el último partido de Clasificación al Mundial 2026 y, aunque Chile no consiguió la clasificación, eso no significa que no continúe jugando y que puedas apostar en los partidos que más te apasionan de La Roja y del resto de Sudamérica:

Campeonato Fecha Equipos 1 X 2 Clasificación Mundial 2026 09/09 Chile vs. Uruguay 3.285 3.36 2.388 Clasificación Mundial 2026 09/09 Ecuador vs. Argentina 3.285 3.06 2.565 Clasificación Mundial 2026 09/09 Bolivia vs. Brasil 3.45 3.70 2.171 Clasificación Mundial 2026 09/09 Perú vs. Paraguay 2.306 3.205 3.64

Usar el código promocional 1xBet casino- todos los juegos disponibles

La sección de casino de 1xbet es una de las más extensas del mercado chileno, y se puede comenzar jugando allí con el código promocional 1xBet casino. Para una navegación más sencilla, el casino está organizado en secciones atractivas y coloridas, ofreciendo acceso a una amplia variedad de juegos como:

🎰 Tragamonedas Las tragamonedas son uno de los juegos más populares en los casinos online. Entre los títulos más conocidos se encuentran “Starburst” de NetEnt, “Book of Dead” de Play’n GO, y “Mega Moolah” de Microgaming, que es famoso por sus enormes botes progresivos. Desarrolladores destacados: NetEnt, Microgaming, Play'n GO.

♠️ Juegos de mesa Los juegos de mesa son esenciales en cualquier casino, con el Blackjack, la Ruleta y el Baccarat como los más populares. La variante “Lightning Roulette” de Evolution Gaming ha sido un éxito por su toque de acción y premios instantáneos. Desarrolladores destacados: Evolution Gaming, Playtech.

📺 Shows Televisivos Los juegos basados en shows televisivos, como “Deal or No Deal” de NetEnt y “Who Wants to Be a Millionaire” de Big Time Gaming, recrean la experiencia de los populares programas de televisión en un formato de casino online. Desarrolladores destacados: NetEnt, Big Time Gaming.

Transmisión streaming 1xBet

Este operador provee un servicio de streaming de excelente calidad, accesible con el código 1xbet, tanto desde la versión web como desde su aplicación móvil.

Este servicio es el complemento perfecto para el concepto de hacer apuestas en cualquier lugar, ya que solo se necesita un teléfono celular y una buena conexión a internet para poder apostar en deportes y encuentros favoritos y seguirlos en vivo.

Aunque no todos los encuentros son retransmitidos, encontrarás los eventos principales de las diferentes disciplinas disponibles.

Métodos de pago para tu primer ingreso en 1Xbet Chile

🏦 Tipo de Medio 🫰 Método de Pago 💰 Mínimo (CLP) ⏱️ Acreditación 💸 Comisión Tarjetas Bancarias Visa, Mastercard, Hites, Webpay $1.000 – $2.000 Inmediato Sin comisión Billeteras Electrónicas Jeton, Skrill, AstroPay, AIRTM, etc. $1.000 – $2.000 Inmediato Sin comisión Billeteras Locales Banco de Chile App, MACH, Servipag, etc. $1.000 – $2.500 Inmediato o hasta 15 min Sin comisión Efectivo / Pago en tienda Efectivo, Alps $2.000 15 min – 1 hora Puede aplicar cargo Sistemas de Pago ecoPayz, Payeer $1.000 – $3.000 Inmediato Sin comisión Banco por Internet BCI, Falabella, Santander, etc. $2.000 5 – 30 min Sin comisión Transferencias Bancarias Khipu, Rapid Transfer $2.000 – $5.000 15 min – 1 hora Sin comisión Tarjetas Prepago Paysafecard $1.000 Inmediato Puede aplicar cargo Transferencia Instantánea SafetyPay $2.000 Inmediato o hasta 15 min Sin comisión Criptomonedas (40+) BTC, ETH, LTC, TRX, DOGE, etc. ≈ $1.000 CLP 15 seg – 30 min Depende de red Cupones Electrónicos MoneyGo $1.000 Inmediato Sin comisión

Cómo hacer tu primer depósito en 1xbet

Una vez que tengas tu cuenta creada, para poder aprovechar el bono de nuevos jugadores, deberás realizar un primer depósito de saldo en tu cuenta.

Para ello, 1xbet ofrece más de setenta métodos diferentes de pago, incluyendo tarjetas de débito o crédito, pagos en efectivo, monederos electrónicos, criptomonedas, transferencias bancarias y plataformas de pago digital.

App 1xBet: usa el código desde tu celular

Registro rápido con código promocional

Apuestas deportivas en vivo

Acceso al casino online y juegos

Retiros y depósitos móviles

Seguimiento de apuestas en tiempo real

Atención al cliente 1xbet Chile

💬 Chat en vivo Accede al chat en vivo desde el botón en la esquina inferior derecha de la página.

🤖 Asistente virtual Consulta a nuestro asistente virtual para respuestas rápidas o pide hablar con un operador.

📧 Correo electrónico Para consultas detalladas, contáctanos en: [email protected]

📞 Teléfono Llama a nuestro soporte al: +44 127 325-69-87

📱 WhatsApp Envía un mensaje por WhatsApp al: +357 95764426

Comparativa de 1xbet con otras casas de apuestas online

🎰 Operador 🎁 Tipo de Bono 💰 Valor del Bono 🔐 Código Promocional 1XBET Bono para casino y tragamonedas 100% de los 4 primeros depósitos, hasta $1.400.000 CLP + 150 giros gratis FWVIP Rojabet Bono para casino Multiplica los primeros 3 depósitos, hasta $1.000.000 + 150 giros gratuitos Ver código Betano Bono de bienvenida casino 100% hasta $200.000 CLP BETACL

Conclusión- ¿Por qué registrarse con el Código 1xbet?

Contacta al soporte 24/7 desde el sitio web o app móvil:En esta ocasión,con otros operadores locales para que puedas comparar la oferta de cada una. Todas ofrecen códigos de nuevo jugador.

El código promocional 1xBet está entre los favoritos de la región. Tanto su bono de bienvenida como el resto de las promo 1xBet Chile para clientes antiguos representan ventajas adicionales para los jugadores. Los requisitos de apuesta son bastante accesibles y tiene una amplia variedad de medios para depositar y retirar dinero.

Así como otros usuarios ya están aprovechando esta promoción, te invitamos a probarlo y a compartir luego tu experiencia. Tu opinión puede ser muy útil para que otras personas sepan qué esperar de esta casa. No olvides consultar los términos y condiciones.

Ventajas y desventajas del código bono 1xbet

✅ Pros Bono de bienvenida generoso con el código.

Bono compatible con apuestas deportivas y casino.

Se puede usar al registrarse desde la app o web.

Acceso a las promo 1xBet Chile exclusivas luego de usar el código.

Registro rápido y sencillo con el código. ❌ Contras Requisitos de apuesta exigentes para retirar ganancias de los bonos.

Restricciones geográficas.

El bono debe activarse y liberarse siguiendo instrucciones específicas.

¡No pierdas la oportunidad! Regístrate ahora en 1xBet Chile. Registrarse ahora

Preguntas Frecuentes sobre el código promocional 1xBet

¿Puedo utilizar el bono tanto para deportes como para el casino si me registro con el código promocional 1xBet Chile?

¿Dónde consigo el código para registrarme?

¿Qué debo hacer si no cuento con un código para registrarme?

¿Puedo usar el código promocional si ya he tenido una cuenta en 1xBet anteriormente?

Otros códigos promocionales para Chile:

Solo se permite usar una promo 1xBet Chile de bienvenida, al registrarte debes elegir la que prefieras. Una vez que cumplas los requisitos, accederás a los otros bonos disponibles del operador.El código promocional es FWVIP, puedes copiarlo aquí y colocarlo al registrarte, o dirígete directamente al sitio oficial desde el enlace que encuentras en este artículo.No es obligatorio y puedes registrarte sin códigos promocionales. Si decides no utilizar uno, de todos modos obtendrás la oferta para nuevos clientes.No, el código promocional y la bonificación de bienvenida solo se pueden ingresar una vez por persona, familia, domicilio, dirección IP y método de ingreso utilizado.

– Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable. – Este texto está basado en una experiencia personal de las ofertas de Bet365. –Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía – Última actualización: 2025