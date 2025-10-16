Política de Afiliados (Disclosure)

Fecha de la versión: 16 de Octubre de 2025

1. Transparencia comercial

Algunas páginas y enlaces de AlAireLibre.cl pueden contener vínculos de afiliación o responder a acuerdos comerciales. Si el usuario realiza una acción (p. ej., registro o contratación) a través de dichos enlaces, el Sitio puede recibir una compensación. Esto no implica costo adicional para el usuario ni condiciona la independencia editorial.

2. Independencia editorial

La selección de contenidos informativos, enfoques y conclusiones no depende de acuerdos comerciales. El equipo mantiene criterios propios y prioriza relevancia, calidad informativa y utilidad para la audiencia.

3. Criterios de recomendación

Historial y cobertura deportiva del servicio o producto.

Calidad de experiencia de usuario y soporte.

Condiciones y términos aplicables, con énfasis en claridad y elegibilidad 18+.

Disponibilidad legal según jurisdicción y público objetivo.

4. Señalización

Cuando corresponda, los enlaces de afiliados se indicarán en el contenido o mediante avisos visibles. El usuario puede optar por acceder directamente a los sitios de terceros sin usar dichos enlaces.

5. Responsabilidad del usuario

Las decisiones de registro o contratación con terceros son responsabilidad del usuario. Revise términos y políticas de los sitios de destino antes de completar cualquier operación.

6. Cambios en la política

Esta política puede actualizarse y publicarse con su fecha de versión vigente en esta página.

Consultas comerciales: [email protected]