Terminos y Condiciones de uso y Gestion de Cookies

Fecha de la versión: 16 de Octubre de 2025

1. Aceptación y Partes

Los presentes Términos y Condiciones de Uso (los “Términos”) regulan el acceso y uso de AlAireLibre.cl (el “Sitio”). El Sitio es administrado por NORTH STAR NETWORK S.A.S. (el “Administrador”).

Al utilizar el Sitio, el usuario declara ser mayor de 18 años, haber leído y aceptado estos Términos, y se compromete a cumplirlos. El uso del Sitio se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. El Administrador recomienda revisar periódicamente estos Términos para mantenerse actualizado.

2. Modificaciones

El Administrador podrá modificar estos Términos en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigor desde su publicación en el Sitio e implican la aceptación por parte del usuario al continuar navegando o utilizando los servicios.

3. Objeto y Uso Permitido

El Sitio brinda un espacio informativo sobre deporte y entretenimiento. Salvo autorización expresa, el uso es no comercial. Cuando existan funciones de compartir, el usuario podrá difundir contenidos del Sitio únicamente para uso privado y no comercial, respetando estos Términos y los derechos de propiedad intelectual.

4. Conductas Prohibidas

Interferir, dañar o vulnerar la seguridad o el funcionamiento del Sitio.

Extraer datos mediante técnicas automatizadas no autorizadas (scraping, crawling) o eludir medidas técnicas de protección.

Reproducir, distribuir o transformar contenidos sin autorización previa y por escrito del Administrador o de los titulares de derechos.

Publicar, compartir o enviar contenido ilícito, difamatorio, fraudulento, que infrinja derechos de terceros o normas vigentes.

5. Gratuidad

El acceso a la información y a los contenidos del Sitio es gratuito para el usuario.

6. Propiedad Intelectual e Industrial

Todos los materiales del Sitio (textos, imágenes, logotipos, marcas, nombres comerciales, diseños, código fuente, audio y video) son propiedad del Administrador o de terceros y se encuentran protegidos por la normativa aplicable. Queda prohibida cualquier reproducción, comunicación pública, distribución o transformación sin autorización previa y por escrito.

7. Sitios y Contenidos de Terceros

El Sitio puede enlazar a páginas de terceros (por ejemplo, plataformas de video, redes sociales o sitios de apuestas regulados por sus propias condiciones). El Administrador no controla ni responde por sus contenidos, políticas o prácticas. El usuario debe revisar los términos, la política de privacidad y el uso de cookies de dichos sitios antes de utilizarlos.

El Administrador no es operador de juegos de azar ni de apuestas. El usuario es el único responsable del uso que haga de sitios de terceros.

8. Limitación de Responsabilidad

El Administrador procura publicar información precisa y actualizada; sin embargo, pueden existir errores u omisiones. Los contenidos —incluidos pronósticos y datos sobre apuestas deportivas— se ofrecen “tal cual” y sin garantías de exactitud, integridad o adecuación para un fin específico. No constituyen asesoramiento profesional.

El Administrador podrá modificar, interrumpir o limitar el acceso al Sitio en cualquier momento. No garantiza la ausencia de fallos, virus o incidentes de seguridad. El usuario utiliza el Sitio bajo su propio riesgo.

En la máxima medida permitida por la ley, el Administrador no será responsable de daños directos o indirectos (incluyendo lucro cesante, pérdida de datos o daños morales) derivados del uso o imposibilidad de uso del Sitio.

9. Indemnidad

El usuario se compromete a indemnizar y mantener indemne al Administrador frente a cualquier reclamo, daño, costo o gasto (incluidos honorarios razonables) derivados del incumplimiento de estos Términos o del uso indebido del Sitio.

10. Suspensión y Terminación

El Administrador podrá suspender o restringir el acceso del usuario al Sitio, de forma total o parcial, cuando detecte usos contrarios a la ley, a estos Términos o a derechos de terceros.

11. Gestión de Cookies

11.1. ¿Qué son las cookies?

Las cookies son archivos que se almacenan en el dispositivo del usuario al visitar el Sitio. Permiten funciones esenciales, mejorar la experiencia, medir audiencias y, cuando corresponda, personalizar contenidos o publicidad.

11.2. Base legal y consentimiento

Las cookies esenciales se instalan por interés legítimo para garantizar el funcionamiento del Sitio. El resto de categorías (funcionalidad, analítica, sociales, afiliación y publicitarias) requieren el consentimiento del usuario, que puede gestionarse en todo momento desde el panel de preferencias.

11.3. Panel de preferencias (CMP)

AlAireLibre.cl participa y cumple con las Especificaciones y Políticas del Transparency & Consent Framework de IAB Europe. Utiliza una Plataforma de Gestión de Consentimiento (CMP). El usuario puede revisar o modificar sus elecciones en cualquier momento mediante el panel de cookies habilitado en el Sitio.

11.4. Tipos de cookies utilizadas

Esenciales: Imprescindibles para el funcionamiento del Sitio (seguridad, gestión de sesión, balanceo de carga).

Imprescindibles para el funcionamiento del Sitio (seguridad, gestión de sesión, balanceo de carga). Funcionalidad: Guardan preferencias del usuario y mejoran características (por ejemplo, idioma).

Guardan preferencias del usuario y mejoran características (por ejemplo, idioma). Analíticas: Miden uso, rendimiento y audiencias para optimizar contenidos.

Miden uso, rendimiento y audiencias para optimizar contenidos. Sociales: Permiten la interacción con widgets o contenidos de redes sociales.

Permiten la interacción con widgets o contenidos de redes sociales. Asociadas (afiliación): Registran visitas que provienen o se dirigen a sitios con acuerdos de afiliación.

Registran visitas que provienen o se dirigen a sitios con acuerdos de afiliación. Publicitarias: Permiten personalizar o medir la publicidad, según el consentimiento otorgado.

11.5. Gestión desde el navegador

El usuario puede eliminar o bloquear cookies desde la configuración de su navegador. Deshabilitar ciertas cookies puede afectar funcionalidades del Sitio.

11.6. Conservación

Las cookies se conservan durante el tiempo necesario para su finalidad y, en su caso, conforme a los plazos definidos por cada proveedor. Los periodos se renuevan cuando el usuario vuelve a otorgar consentimiento o según la configuración técnica aplicada.

12. Juego Responsable

El Sitio no ofrece servicios de apuestas ni juegos de azar. Los contenidos informativos sobre apuestas se dirigen exclusivamente a mayores de 18 años. La normativa aplicable a juegos de azar varía por país; el usuario debe conocer y cumplir la regulación local.

Los problemas de juego pueden afectar gravemente a la salud y al entorno familiar. Recomendamos consultar Juego Responsable y, ante señales de riesgo, buscar ayuda profesional. Ver también Adicción al Juego.

13. Ley Aplicable y Jurisdicción

Estos Términos se rigen por la legislación francesa vigente. En caso de controversia, las partes procurarán previamente una solución amistosa. De persistir el conflicto, serán competentes los tribunales de París, Francia.

14. Acuerdo Íntegro

Estos Términos constituyen el acuerdo completo entre el Sitio y el usuario respecto de su objeto y sustituyen comunicaciones o propuestas anteriores, orales o escritas, sobre el mismo.

15. Contacto

Para consultas sobre estos Términos o sobre la gestión de cookies, puede escribir a: [email protected].