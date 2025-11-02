Los nuevos usuarios que se registren por primera vez en una casa de apuestas que ofrezca bono de bienvenida pueden acceder a promociones exclusivas al completar su inscripción.

El bono de bienvenida apuestas deportivas es un incentivo que ofrecen las plataformas para atraer nuevos clientes. Este beneficio permite apostar con saldo adicional, lo que aumenta las oportunidades de juego sin comprometer el propio dinero.

Comparativa de los mejores bonos de apuestas Chile

Cada bono de bienvenida tiene características propias, como el porcentaje de devolución, las mínimas y máximas de depósito y los requisitos de apuestas para poder cobrar las ganancias.

Para ayudarte a elegir el bono de bienvenida apuestas que mejor se adapte a tus necesidades, hemos preparado un análisis detallado de las distitntas promociones por registro disponibles en las mejores casas de apuestas con bono en Chile.

1. Bono Jugabet Chile

El bono de bienvenida de Jugabet Chile consiste en un bono total del 275% del valor de los primeros cinco depósitos en la plataforma.

Además, se puede elegir entre una apuesta gratis de 100.000CLP o 375 giros gratis en el casino. Para liberar dichas bonificaciones es necesario que te registres por primera vez utilizando el código promocional Jugabet.

⭐ Calificación del bono: 5/5

Ir al sitio de Jugabet

2. Bono Melbet Chile

Melbet Chile no solo te permite registrarte con un bono de bienvenida Melbet para deportes del 100% hasta $200.000 CLP.

Sino que también te duplica tu primer depósito hasta $200.000 CLP para usar en su sección de casino online y casino en vivo. Pero eso no es todo, dentro de esta promoción también te regalan 220 giros gratis para usar en sus slots seleccionadas.

⚖️ Requisitos del bono Melbet:

Disponible solo para nuevos usuarios.

Debes elegir entre bono de casino o deportes .

. El bono debe apostarse 5 veces en 30 días para su retiro.

para su retiro. Se requiere apostar en combinadas de 3+ eventos con cuotas mínimas de 1.40.

⭐ Calificación del bono: 4.9/5

Ir al sitio de Melbet

3. Bono Epicbet Chile

Epicbet Chile sorprende con uno de los bonos más agresivos del mercado: un 100% extra sobre tu primer depósito hasta $200.000. Para acceder, los nuevos usuarios deben ingresar el código promocional AALDEP al registrarse y hacer un depósito mínimo.

La promoción aplica solo al primer ingreso de dinero, con un tope de $200.000 CLP en créditos de apuesta o $300.000 para jugar gratis en el casino Epicbet.

Estos bonos son ideales para quienes quieren arrancar con un impulso fuerte.

Código: AALDEP

⚖️ Requisitos principales del bono Epicbet:

El depósito mínimo para activar el bono es de $10.000 CLP.

El máximo permitido para el bono es de $200.000 CLP o $300.000 en casino.

El bono debe usarse dentro de los 30 días desde la activación.

Aplica solo una vez por usuario nuevo registrado en Chile.

⭐ Calificación del bono: 4.8/5

Ir al sitio de Epicbet

4. Bono 1xBet Chile

1xBet es de los sitios internacionales con más oferta de torneos y eventos deportivos de gran calíbre en el mundo.

Además por registrarte por primera vez puedes elegir entre uno de sus dos bonos de bienvenida: apuestas o casino.

El bono de bienvenida 1xBet consiste en un 100% del primer depósito, en bonos de apuesta, usando el código promocional 1xbet.

El monto mínimo para que este bono sea operativo, es de 740 CLP. El monto máximo es de 250.000 CLP.

Realizado el primer depósito, el plazo máximo para solicitar el bono de Bienvenida de 1xBet Chile es de 30 días.

El bono 1xBet tiene un rollover de 5X y debe ser usado en apuestas combinadas que incluyan 3 o más eventos deportivos, con cuotas de 1,40 o mayores.

⭐ Calificación del bono: 4.7/5

Ir al sitio de 1xBet

5. Bono Tonybet

Este sitio de apuestas y casino online ofrece a sus nuevos clientes la oportunidad de liberar un bono por registro.

Al registrarse y realizar un primer depósito, los jugadores pueden acceder a una bonificación del 100% hasta $200.000 CLP en apuestas gratuitas utilizando el código Tonybet.

⚖️ Requisitos para usar el bono Tonybet:

Porcentaje de bonificación: 100% en apuestas gratis.

Depósito mínimo: $5.000 CLP.

Monto máximo del bono: $200.000 CLP.

Rollover: 5x.

Cuota mínima: 1.5

⭐ Calificación del bono: 4.6/5

Ir al sitio de TonyBet

6. Bono Betano Chile

El operador ofrece un bono de bienvenida para los nuevos usuarios que se registren con nuestro código promocional Betano.

Los nuevos clientes que realicen un primer depósito en el operador reciben el 100% de devolución en créditos para apostar en deportes o bien, para la sección de casino online.

⚖️ Requisitos principales del bono por registro de Betano:

El bono de bienvenida Betano consiste en un 100% del primer depósito en bonos de apuesta, usando el código promocional Betano BETACL.

El monto mínimo para que este bono sea operativo, es de 5.000 CLP. El monto máximo es de 200.000 CLP.

Realizado el primer depósito, el plazo máximo para solicitar el bono de Betano Chile es de 90 días.

El bono de bienvenida de Betano tiene un rollover de 5X y debes ser utilizado con cuotas de 1,65 o mayores.

⭐ Calificación del bono: 4.5/5

Ir al sitio de Betano

7. Bono Stake Chile

Stake es uno de los sitios de apuestas con mayor cobertura de deportes Norteamericanos, siendo un sitio ideal para apostar en Béisbol, Fútbol Americano.

Stake ofrece a todos sus usuarios la posibilidad de ganas parte del pozo de $75.000 que se sortea cada sabado.

Por cada $1.000 que se apueste se consigue un ticket de ingreso al sorteo, lo que aumenta las probabilidades de ganar.

Este es un sorteo que se realiza cada semana por todo el 2025.

Los ganadores se anuncian a través de una transmisión en vivo en la página de Stake, cada Sábado a als 2:00pm.

⭐ Calificación del bono: 4.4/5

Ir al sitio de Stake

8. Bono Bet365 Chile

El bono de bienvenida de Bet365 es ideal para aquellos apostadores que quieran conocer el sitio sin ingresar demasiado dinero.

Además, este bono ofrece la oportunidad de realizar apuestas simples o combinadas, permitiéndote realizar apuestas más complejas reduciendo el riesgo.

El bono de bienvenida Bet365 consiste en un 100% de tu primer depósito hasta 30 USD en bonos de apuesta usando tu código bonus bet365.

en bonos de apuesta usando tu código bonus bet365. El monto mínimo para que este bono sea operativo, es de 10.000 CLP. El monto máximo es de 30.000 CLP.

Realizado el registro, el plazo máximo para solicitar el bono de Bet365 Chile es de 30 días

El bono Bet365 se acreditará luego de que se hagan apuestas válidas, por el valor del depósito. Se debe incluir al menos una selección con cuotas de 1,20 o superiores.

⭐ Calificación del bono: 4.3/5

Ir al sitio de Bet365

9. Bono Brazino 777 Chile

El bono de bienvenida de Brazino 777 Chile premia a los nuevos usuarios con un atractivo bono triple, disponible en sus tres primeros depósitos. Es una promoción escalonada que mejora tus oportunidades de juego desde el inicio.

Para acceder al bono completo, es necesario registrarse con el código promocional Brazino 777: BRAZAAL y completar los tres depósitos requeridos. Cada recarga activa una parte distinta del bono:

Primer depósito: 100% hasta $150.000

100% hasta $150.000 Segundo depósito: 75% hasta $150.000

75% hasta $150.000 Tercer depósito: 50% hasta $300.000

Este bono acumulativo puede otorgarte hasta $600.000 CLP en total, ideal para quienes buscan aprovechar al máximo su saldo inicial.

⚖️ Requisitos para usar el bono Brazino 777:

Porcentaje de bonificación: 225% en los primeros 3 depósitos.

Depósito mínimo: $3.000 CLP.

Monto máximo del bono: $600.000 CLP.

Cuota mínima: 1.35

Tipo de apuesta: combinada de 4 o más eventos.

⭐ Calificación del bono: 4.2/5

Ir al sitio de Brazino 777

10. Bono Novibet Chile

El bono de bienvenida Novibet te devuelve el 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP, tanto para apostar online como para jugar juegos de casino.

El requisito de depósito mínimo para tener derecho a solicitar el bono bienvenida Novibet es de 5.000 CLP.

es de 5.000 CLP. La bonificación se acredita inmediatamente al realizar el primer depósito con cualquier método de pago aceptado, excepto Skrill o Neteller.

Para poder liberar las ganancias obtenidas apostando con el bono de Novibet Chile, se debe cumplir con un rollover de 5x en un plazo de 60 días, en apuestas simples o combinadas con una cuota de 1.5 o mayor.

⭐ Calificación del bono: 4.1/5

Ir al sitio de Novibet

11. Bono Coolbet Chile

Coolbet Chile es un sitio de apuestas que le ofrece a sus nuevos clientes que se registren con el código promocional Coolbet la opción de elegir entre uno de sus dos bonos de bienvenida: apuestas o casino.

Ambos bonos del operador te devuelven el 100% del primer depósito con un tope de $200.000 CLP en créditos de apuesta o de juego. Estas promociones se encuentran sujetas a términos y condiciones obligatorios para un correcto uso y retiro de ganancias.

⚖️ Requisitos principales del bono Coolbet:

Porcentaje de devolución en créditos es del 100% para deportes o casino.

El depósito mínimo para participar es de $5.000 CLP.

Depósito máximo de $200.000.

Para poder retirar las ganancias es necesario que cumplas un rollover de 6 veces.

⭐ Calificación del bono: 4/5

Ir al sitio de Coolbet

12. Bono Rojabet Chile

Rojabet es él sitio para los aficionados del fútbol nacional, siendo un sitio enfocado al 100% en el úblico chileno. Sumado a esta gran particularidad, con el código promocional Rojabet podrás acceder a sus paquetes de bienvenida para usar en el casino online o en las apuestas deportivas.

Además, ambos bonos ofrecen 150 giros gratis para usar en tragamonedas seleccionadas por el operador.

Rojabet ofrece un paquete de bienvenida Rojabet que consiste en un bono de hasta $1.000.000 CLP en los primeros tres depósitos.

Los bonos de bienvenida de Rojabet Chile tienen un rollover de 8X y deben ser utilizados con cuotas de 2,0 o mayores.

El primero se bonifica el 100%

El segundo el 75%

El tercero el 50%)

Además te regala 150 giros para casino.

Los bonos deben ser aceptados en un periodo de 7 días y la vigencia es de 15 días desde el registro.

⭐ Calificación del bono: 3.9/5

Ir al sitio de Rojabet

Información clave sobre los bonos bienvenida apuestas Chile

Una manera de elegir una plataforma para jugar es analizar qué promoción ofrece para nuevos clientes.

El bono de bienvenida apuestas deportivas varía mucho entre un operador y otro. Además del porcentaje de beneficio, tienes que considerar las condiciones que cada bono tiene y que deberás cumplir. Analiza cuidadosamente las características para encontrar el bono apuestas deportivas que más se ajuste a tus necesidades, gustos y perfil de jugador.

¿Qué ofrecen los bonos de bienvenida? Las claves de estas ofertas

En general, los paquetes de bienvenida consisten en bonificaciones sobre el monto del primer depósito realizado en la plataforma. Es decir, que el operador multiplica el importe que el cliente deposita para jugar, aumentando el saldo de la cuenta.

En algunos casos, según la empresa, es posible elegir entre un bono para apostar en la sección deportiva o una bonificación para el casino. Los beneficios pueden consistir en saldo acreditado en la cuenta para apostar, apuestas gratuitas o giros gratis para determinados slots.

Bonos de bienvenida sin depósito | Los más buscados por los apostadores chilenos

Existe una opción de bono de bienvenida apuestas deportivas ofrecida por algunos operadores que consistente en un bono sin depósito. Solo con registrarse en la plataforma, el cliente obtiene su bonificación para apostar sin necesidad de realizar antes un depósito.

Términos y condiciones

Cada promoción está regulada por ciertos términos que deben cumplirse para poder aprovecharlas y para poder retirar luego las ganancias obtenidas con ellas.

Asegúrate de leer y comprender perfectamente los términos de cada promoción antes de solicitarla. De esa manera, evitarás sorpresas y podrás sacar el máximo provecho.

Condiciones para obtener un bono de bienvenida

Ser nuevo cliente

Depósito mínimo

Plazo para solicitar la promoción

Condiciones para retirar las ganancias obtenidas con el bono

Tipo de apuesta

Cuota

Juegos participantes

Rollover

Plazo para cumplimiento de los requisitos

Requisito de retiros y rollover

El término “rollover” utilizado en el ámbito de los juegos de azar, se refiere a la cantidad de veces que debe apostarse el monto de un bono promocional para poder retirar las ganancias. En este caso, del bono de bienvenida.

Por ejemplo, si tu bono es de 100 CLP y el rollover requerido es de 5x, esto significa que, después de utilizar tu bono de bienvenida y haber obtenido ganancias con él, deberás apostar 500 CLP antes de estar en condiciones de retirar las ganancias mencionadas. Recuerda que dentro de los términos está previsto el plazo en el que debes cumplir con el rollover.

¿Cómo liberar un bono de bienvenida para apuestas? Paso a paso

Cuando se trata de un bono de bienvenida con depósito, se debe cumplir con lo que dicten los términos y condiciones del bono.

Paso a paso para activar tu bono de bienvenida apuestas deportivas

Los pasos generales son:

Registrar una cuenta como usuario Realizar depósito cumpliendo los montos máximos y mínimos Cumplir con el rollover requerido Liberarlo dentro de los plazos de tiempo establecidos

Códigos promocionales disponibles en Chile

Coolbet Bono: 100%

100% Depósito mínimo: 5.000 CLP

5.000 CLP Depósito máximo: 200.000 CLP

200.000 CLP Cuota mínima: 1.50

1.50 Rollover: 6x Bet365 Bono: 100%

100% Depósito mínimo: 10 USD

10 USD Depósito máximo: 30 USD

30 USD Cuota mínima: 1.50

1.50 Rollover: 1x Betano Bono: 100% hasta 200.000 CLP

100% hasta 200.000 CLP Depósito mínimo: 5.000 CLP

5.000 CLP Depósito máximo: 200.000 CLP

200.000 CLP Cuota mínima: 1.65

1.65 Rollover: 5x 1xBet Bono: 100% hasta 250.000 CLP

100% hasta 250.000 CLP Depósito mínimo: 740 CLP

740 CLP Depósito máximo: 250.000 CLP

250.000 CLP Cuota mínima: 1.40

1.40 Rollover: 5x Rojabet Bono: 100% hasta 1.000.000 CLP

100% hasta 1.000.000 CLP Depósito mínimo: 5.000 CLP

5.000 CLP Depósito máximo: 200.000 CLP

200.000 CLP Cuota mínima: 2.00

2.00 Rollover: 8x Melbet Bono: 100% hasta 200.000 CLP

100% hasta 200.000 CLP Depósito mínimo: 5.000 CLP

5.000 CLP Depósito máximo: 200.000 CLP

200.000 CLP Cuota mínima: 2.00

2.00 Rollover: 8x Novibet Bono: 100% del primer depósito

100% del primer depósito Depósito mínimo: 5.000 CLP

5.000 CLP Depósito máximo: 200.000 CLP

200.000 CLP Cuota mínima: 1.50

1.50 Rollover: 5x

Otros bonos para apuestas online en Chile

En Chile como en el resto de América Latina, hay una serie de bonos para apuestas para usuarios ya registrados. Estos son algunos de las ofertas que se encuentran comúnmente en los sitios para apostar:

Bonos por segundo depósito

Bonos de bienvenida para la sección de casino

Bonos especiales por apuestas deportivas, Ligas o deportes

Términos y condiciones de los bonos de bienvenida en Chile

Coolbet Chile – Estas son sus condiciones Primer depósito de 5.000 CLP o superior.

El depósito máximo es de 200.000 CLP.

Las cuotas deben ser de 1.50 o superiores.

Bet365 Chile – Ofrece condiciones accesibles Primer depósito de 10 USD hasta 30 USD.

Período de vigencia de 30 días.

Apuestas con cuota mínima de 1,50.

Betano Chile – Un bono fácil de liberar Primer depósito de 5000 CLP hasta 200.000 CLP.

Período de vigencia de 90 días.

Apuestas con cuota mínima de 1,65.

Rollover de 5x.

Apostar en la sección de Deportes y Deportes virtuales.

No se pueden usar Neteller o Skrill.

1xBet Chile – Pensado para el usuario Primer depósito de entre 740 CLP hasta 2500.000 CLP.

Período de vigencia de 30 días.

Realizar apuestas combinadas de 3 o más eventos a una cuota mínima de 1,40.

Rollover de 5x.

Novibet Chile – Fácil y con condiciones claras Bono apuestas deportivas del 100% del primer depósito.

Depósito mínimo 5.000 CLP.

Depósitos realizados con Neteller o Skrill no participan de la promoción.

Apuestas simples o combinadas (No de sistema), de cuota mínima 1.5.

Plazo de 60 días para cumplir con el rollover y desbloquear las ganancias obtenidas.

No todos los mercados participan en el bono.

Rojabet Chile – Un bono que se debe trabajar para liberar Primer depósito de 5.000 CLP y 200.000 CLP.

Aceptar los bonos dentro de los 7 días y utilizarlos dentro de los 14 días del registro del usuario.

Apuestas con cuota mínima de 2,00.

Rollover de 8x.

Melbet Chile – Tiempo suficiente para cumplir el rollover Primer depósito de entre $5.000 CLP hasta $200.000 CLP.

Período de vigencia de 30 días desde que te registras.

Realizar apuestas combinadas de 3 o más eventos a una cuota mínima de 1.40.

Deportes, eventos, mercados y tipos de apuestas disponibles con los bonos

Aprovechá los bonos de bienvenida para apostar en una amplia variedad de deportes, eventos destacados y mercados populares. Estas promociones aplican a opciones ideales para usuarios nuevos o con experiencia.

Deportes para apostar con el bono

Los operadores en Chile permiten usar el bono en casi todos los deportes disponibles en la app. Acá te mostramos los deportes más elegidos por los apostadores chilenos:

⚽ Fútbol Apuestas en ligas chilena, argentina y europeas. También en Copa Libertadores con cientos de mercados y cuotas destacadas. 🎾 Tenis Apuestas en torneos ATP, WTA y Grand Slams. Oportunidad de apostar por sets, ganadores y mercados especiales en vivo. 🏀 Básquetbol NBA, LNB de Chile y Euroliga. Perfecto para apuestas rápidas y dinámicas, con opciones como hándicaps, totales y combinadas. 🎮 eSports Apuestas en CS:GO, League of Legends y Dota 2. Acción constante, cuotas competitivas y torneos globales todos los días. 🤼 Otros deportes Boxeo, béisbol, vóleibol y más. Explorá otros mercados y eventos internacionales ideales para diversificar tus apuestas.

Mercados y tipos de apuestas

Con tu bono podés explorar distintos tipos de apuestas, desde las más simples hasta las más estratégicas. Estas son las opciones más usadas en Chile:

Ganador del partido

Más/Menos goles o puntos

Doble oportunidad

Ambos equipos marcan

Apuestas combinadas (parlays)

Apuestas en vivo y cash out

5 recomendaciones para aprovechar al máximo un bono por registro

📊 Compara bonos Revisá las ofertas disponibles entre casas de apuestas. Algunas ofrecen apuestas gratis, otras dinero extra y otras combinaciones. 🔁 Analiza el rollover Un bono puede parecer atractivo, pero si el requisito de apuesta es alto, puede no ser tan conveniente. Siempre mirá cuántas veces hay que apostar el bono. 💯 Elegí buen porcentaje Optá por bonos que ofrezcan un alto porcentaje de tu primer depósito. Un 100 % o más es lo más buscado. ⏳ Fijate en la vigencia Verificá cuánto tiempo tenés para usar el bono. También mirá si hay una cuota mínima para liberar el bono. 💸 Revisá montos mínimos y máximos Algunas casas requieren depósitos mínimos específicos para activar el bono. También chequeá el tope del bono.

Conclusión: ¿Para qué sirven los bonos de bienvenida?

El bono de bienvenida da la oportunidad a los usuarios de conocer una casa de apuestas sin tener que invertir mucho dinero.

Permiten descubrir nuevas casas de apuestas online, sin la necesidad de arriesgar dinero .

. Posibilitan las apuestas con dinero real sin necesidad de primer depósito

Funcionan como un mecanismo de incentivo para el registro de nuevos usuarios.

Preguntas frecuentes sobre los bonos de apuestas en Chile

¿Cuál es el mejor bono de bienvenida en Chile?

El mejor bono de bienvenida en Chile lo ofrece bet365, gracias a sus requisitos alcanzables. Esto permite liberar el bono con facilidad y aprovecharlo rápidamente.

¿Qué hacer si no se acredita el bono de bienvenida?

Si tu bono no se acredita tras el registro, contactá de inmediato al soporte de la casa de apuestas. Ellos te indicarán cómo resolverlo según tu caso.

¿Se puede liberar un bono desde el celular?

Sí. Todos los bonos de bienvenida pueden liberarse desde la app o el sitio móvil, siempre que accedas con tu cuenta y cumplas los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un bono de bienvenida en Chile?

Debés registrarte en una casa de apuestas, verificar tu identidad y realizar un depósito mínimo. Con eso, el bono se activa automáticamente en la mayoría de los casos.

– Publicidad / Contenido Comercial

– Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable.

– Este texto está basado en una experiencia personal de las ofertas de Bet365.

–Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

– Última actualización: 2025