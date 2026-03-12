5 rating 100% hasta 200.000 CLP + 100 giros gratis Bono de bienvenida de Casino Regístrate con el código TONYBONUS, selecciona tu bono, realiza un depósito de 5.000 CLP y comienza a jugar. TONYBONUS Copiar 75 Copiado esta semana ¡RECLAMAR BONO TONYBET!

¿Cuál es el Código promocional Tonybet 2026?

El Tonybet código promocional para Chile es “TONYBONUS”. Este código se introduce al registrarse en la plataforma del operador, para activar las promociones y beneficios exclusivos.

¿Qué ofrece el código promocional Tonybet?

Con código promocional Tonybet, puedes elegir entre las dos opciones de bono de bienvenida ofrecidas:

Bono Tonybet Detalle Código Promocional Bono de primer depósito Apuestas Deportivas 100% hasta 200.000 CLP en apuestas gratis TONYBONUS Bono de primer depósito Casino 100% hasta 200.000 CLP + 100 giros gratis TONYBONUS

Momentáneamente, el operador no ofrece un Tonybet bono sin depósito, pero cuenta con uno de los programas promocionales más completos del mercado.

Además del bono de bienvenida, quienes continúen jugando en esta casa podrán acceder a beneficios por recargas semanales, programa VIP, torneos, Drops & Wins, cashout y muchas otras ofertas disponibles en Tonybet Chile.

Bono de bienvenida de apuestas deportivas: 100% hasta 200.000 CLP

Si decides aprovechar el código promocional Tonybet en las apuestas deportivas, puedes duplicar tu primer depósito con una bonificación del 100% hasta un máximo de 200.000 CLP.

El depósito mínimo para este bono es 5.000 CLP y el monto máximo bonificado es 200.000 CLP, y está disponible para apuestas simples y combinadas.

Bono de bienvenida de casino: 100% hasta 200.000 CLP + 100 giros gratis

Tonybet también ofrece un bono de casino con el código promocional, que iguala el 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP e incluye 100 giros gratis en la tragamonedas Gates of Olympus.

Por ejemplo, si depositas 50.000 CLP, comenzarás jugando con un saldo de 100.000 CLP. El monto máximo de bono es de 200.000 CLP, en ese caso, tendrías un bankroll de 400.000 CLP totales.

El depósito mínimo y máximo es el mismo que el del bono de deportes, también se debe respetar el rollover del bono.

Términos del código promocional Tonybet

Para acceder al código promocional Tonybet se debe cumplir con determinadas condiciones.

Además, para desbloquear las ganancias obtenidas con las promociones también se debe cumplir con una serie de requisitos de apuesta:

Detalle de la oferta Descripción Código promocional Tonybet TONYBONUS Tonybet Bono de Bienvenida Deportes 100% del primer depósito, hasta 200.000 CLP Tonybet Bono de Bienvenida Casino 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP + 100 giros gratis Periodo de validez 14 días Depósito mínimo 5.000 CLP Rollover Deportes: 5x / Casino: 50x T&C Exclusivamente para mayores de 18 años

Clientes que se registren por primera vez en Tonybet

Con domicilio comprobable en el país

Válido para apuestas simples de cuota mínima de 1.5 o apuestas combinadas con cuota de 1.7 o más, en cualquier deporte

¿Cómo usar el código promocional Tonybet?

El código promocional Tonybet se utiliza al momento del registro en la plataforma y el procedimiento es bastante sencillo.

Registrarse con el código Tonybet paso a paso

Para registrarte en Tonybet sigue estos simples pasos:

Ingresa al sitio del operador y haz clic en el botón de registro. Selecciona el Tonybet bono de tu preferencia entre deportes y casino. También tienes la opción de no hacer uso de esta promoción. Consigna tu dirección de correo y crea una contraseña para iniciar sesión cada vez. Coloca en la casilla correspondiente el código TONYBONUS. Completa el siguiente formulario con todos tus datos personales (Nombre, apellido, género y fecha de nacimiento). Indica luego los datos de tu domicilio y teléfono y confirma tu registro.

Ya que el operador no ofrece Tonybet bono sin depósito, el próximo paso para obtener el bono de bienvenida es hacer clic en el botón de depósito y seleccionar el medio de pago más conveniente.

Recuerda que del monto de tu depósito dependerá el importe de tu bonificación.

¿Cómo activar el bono después de registrarte?

Una vez que hayas ingresado el código y depositado fondos en tu cuenta, deberás cumplir con el requisito de apuestas y el rollover. El bono se acreditará automáticamente en tu cuenta una vez cumplidos los requisitos de apuestas.

Si no ves el bono reflejado en tu cuenta dentro de las primeras 24 horas, contacta al soporte de Tonybet.

Asegúrate de haber validado tu cuenta vía email para poder retirar tus ganancias.

Errores comunes al usar el código Tonybet y cómo evitarlos

Usar el código promocional Tonybet es muy simple, pero también requiere prestar especial atención en ciertas situaciones. Recuerda que solo se puede utilizar un bono por usuario, por lo que deberás estar atento y seguir los pasos correctos, ya que no podrás solicitar otro bono posteriormente.

A continuación, te mostramos algunos de los errores más frecuentes:

No ingresar el código durante el registro: Si bien el uso del código promocional no es obligatorio para activar el bono, te recomendamos utilizarlo para aprovechar cualquier promoción exclusiva asociada. Copia el código TONYBONUS y pégalo en la casilla correspondiente del formulario de registro.

Si bien el uso del código promocional no es obligatorio para activar el bono, te recomendamos utilizarlo para aprovechar cualquier promoción exclusiva asociada. Copia el código TONYBONUS y pégalo en la casilla correspondiente del formulario de registro. Realizar un depósito no válido: Es necesario realizar un depósito mínimo de 5.000 CLP para activar el bono de bienvenida. Cualquier importe inferior no contará para obtener el bono.

Es necesario realizar un depósito mínimo de 5.000 CLP para activar el bono de bienvenida. Cualquier importe inferior no contará para obtener el bono. No seleccionar el bono elegido: Algunos usuarios olvidan verificar que el bono elegido al momento de registrarse sea realmente el que desean activar, y terminan seleccionando la opción opuesta. Asegúrate de marcar correctamente el bono de tu preferencia.

Algunos usuarios olvidan verificar que el bono elegido al momento de registrarse sea realmente el que desean activar, y terminan seleccionando la opción opuesta. Asegúrate de marcar correctamente el bono de tu preferencia. No cumplir con los términos y condiciones del bono: Al activar el bono, es fundamental prestar atención a las condiciones de uso: en qué deportes, tipos de apuestas o cuotas puedes usarlo, o en qué tragamonedas deben jugarse los giros gratis. También debes considerar los requisitos posteriores, como el rollover (la cantidad de veces que debes apostar el monto del bono) y el plazo para cumplirlo, ya que solo así podrás retirar las ganancias obtenidas.

Opiniones y experiencias reales sobre el código promocional Tonybet

Te compartimos algunas opiniones de usuarios de Tonybet y sus experiencias usando el código Tonybet.

⭐⭐⭐⭐⭐ Tengo mucha experiencia en casinos online y Tonybet es, sin dudas, el mejor del mercado chileno. Los deportes y juegos ofrecidos, pero especialmente las promociones que se actualizan permanentemente, son excepcionales. Julián G.

⭐⭐⭐⭐⭐ Mi experiencia con el código de Tonybet es inmejorable, eso sí, lean los términos del bono antes de arrojarse de cabeza. Es preferible elegir un bono menor pero cumplir con el rollover sin problema. De todos modos esto es por diversión, no para hacerse millonarios. No cambio esta plataforma. Cecilia P.

⭐⭐⭐ El rollover del bono de bienvenida de casino es excesivamente alto, no el de deportes. Lo mejor que tiene este casino son las promociones y el servicio de atención al cliente en vivo, siempre amables, respuesta rápida. Eduardo B.

⭐ Hice mi primer depósito y demoró muchos días en acreditarse, en el chat no me daban respuesta y un día apareció el dinero, pero nadie me avisó y se me venció el plazo para el bono. No lo recomiendo. Guillermo L.

Comparativa del código promocional Tonybet con otras casas de apuestas en Chile

Al igual que el código promocional Tonybet, las mejores casas de apuestas de Chile ofrecen bonos para atraer a nuevos usuarios. Te traemos una comparativa entre el Tonybet bono y los bonos de otras plataformas, para que compares los beneficios de cada una.

Operador Bono de bienvenida deportes Bono de bienvenida casino Código promocional Tonybet 100% hasta 200.000 CLP 100% hasta 200.000 CLP + 100 giros gratis TONYBONUS Novibet 100% hasta 200.000 CLP 100% hasta 200.000 CLP BETMAX Betsala 100% hasta 250.000 CLP 150% hasta 300.000 CLP + 300 giros gratis SALALIBRE Jugabet 275% en total de 5 depósitos + 40.000 CLP en apuesta gratis 275% en total de los primeros 5 depósitos + 300 giros gratis JBPUESTA

Métodos de pago en Tonybet Chile

Tonybet ofrece diferentes métodos de pago adaptados al mercado chileno para que los usuarios puedan realizar depósitos y retiros sin inconvenientes.

Opciones de depósito en Tonybet

Los depósitos en Tonybet son instantáneos y no tienen comisiones adicionales. Puedes elegir entre los siguientes métodos:

Método de pago Tiempo de procesamiento Depósito mínimo Tarjetas de crédito/débito (Visa, Mastercard) Instantáneo $5.000 CLP Transferencias bancarias 5 – 10 minutos $5.000 CLP Webpay Instantáneo $5.000 CLP Skrill Instantáneo $5.000 CLP Neteller Instantáneo $5.000 CLP Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum) 10 – 30 minutos $10.000 CLP

Opciones de retiro en Tonybet

Los retiros se deben realizar con el mismo método de pago usado en el depósito. En esta tabla puedes ver los tiempos estimados de procesamiento para cada opción:

Método de pago Tiempo de procesamiento Retiro mínimo Transferencia bancaria 1 – 3 días hábiles $10.000 CLP Skrill 24 horas $10.000 CLP Neteller 24 horas $10.000 CLP Criptomonedas 1 – 2 horas $20.000 CLP

Tonybet App: ¿Está disponible en Chile?

Para los usuarios que prefieren apostar desde su celular, Tonybet cuenta con una aplicación móvil optimizada para Android e iOS. Con esta app, los jugadores pueden acceder a todas las secciones de la plataforma, incluyendo apuestas deportivas, casino en vivo y promociones exclusivas.

Puedes ingresar el código promocional Tonybet si te registras desde la app.

Conclusión – ¿Vale la pena el código promocional Tonybet?

El código promocional Tonybet es una excelente manera de comenzar con el doble de dinero en la plataforma. Los jugadores pueden elegir entre el bono de casino o Tonybet bono para apuestas deportivas, ambos con la bonificación del 100% del primer depósito.

Además, entre los beneficios destacamos los giros gratis y un atractivo programa promocional para quienes continúan jugando en Tonybet.

Comparado con otros casinos, resulta bastante competitivo, y las experiencias de los usuarios resaltan en su mayoría las ventajas del Tonybet bono. Considera registrarte con el Tonybet código promocional para poder aprovechar el incentivo extra, pero recuerda leer detenidamente los términos y condiciones para disfrutar al máximo esta experiencia.

Pros y contras del código promocional Tonybet “TONYBONUS”

PROS✅

Es fácil de usar e ingresarlo en el registro.

Apto para apuestas simples y combinadas

Código válido desde la app o desde la versión desktop.

Opción de elegir el bono de casino o el de apuestas deportivas.

CONTRAS❌

Rollover alto en el bono de casino

Vigencia del bono limitada a 14 días

No hay un bono sin depósito

Solo se puede activar un bono por cuenta

Resumen del bono de Tonybet

Código promocional : TONYBONUS

: Beneficio : bonificación del 100% sobre el primer depósito, hasta 200.000 CLP + 100 giros gratis, en el caso del bono de casino. Rollover : Apuestas deportivas: 5x Casino: 50x

: bonificación del 100% sobre el primer depósito, hasta 200.000 CLP + 100 giros gratis, en el caso del bono de casino. : Apuestas deportivas: 5x Casino: 50x Válido hasta : 14 días desde el primer depósito válido.

: 14 días desde el primer depósito válido. Depósito mínimo : 5.000 CLP

: 5.000 CLP Giros gratis : 100 giros que se agregan en paquetes de 25, durante 4 días.

: 100 giros que se agregan en paquetes de 25, durante 4 días. Requisitos: Apuestas deportivas: Cuota de 1.5 o más, o 1.7 en combinadas. Casino: Exclusivos para la tragamonedas Gates of Olympus.

Preguntas Frecuentes sobre el código promocional Tonybet

¿Cuál es el código promocional Tonybet en Chile?

El código promocional es TONYBONUS, se ingresa durante el proceso de registro y desbloquea los bonos de bienvenida del operador.

¿Quiénes pueden solicitar el Tonybet bono?

Pueden acceder al bono los mayores de 18 años, residentes chilenos y que se registren por primera vez como nuevos clientes de la plataforma.

¿Cómo obtengo el Tonybet bono?

Para obtener el bono tienes que elegir el que prefieras entre deportes o casino al momento de registrarte en la plataforma, utilizando el código TONYBONUS.

¿Este operador ofrece un Tonybet bono sin depósito?

No, es necesario realizar un primer depósito de al menos 5.000 CLP en la plataforma para obtener la bonificación del 100% de ese monto.

