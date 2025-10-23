U de Chile

U de Chile define su formación para el Clásico Universitario: Álvarez prepara ajustes clave

U Católica vs U de Chile © Sebastian Cisternas y Andres Pina/Photosport

U Católica vs U de Chile en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Las métricas del Clásico Universitario: el historial entre U Católica y U de Chile

Así le ha ido a U de Chile sin Charles Aránguiz: los números del equipo sin su líder

Charles Aránguiz vs Arturo Vidal / Imago

Charles Aránguiz vs Arturo Vidal: ¿Quién ha sido más determinante para el fútbol chileno en 2025?
Los azules tendrán un problema en el cierre de temporada © Jonnathan Oyarzun/Photosport

U de Chile se queda sin estadio: el inesperado motivo que complica a los azules en el Campeonato Nacional
El polémico árbitro que estará a cargo del decisivo Lanús vs U de Chile

El récord que Zampedri podría romper ante la U y el efecto Garnero en la UC

En Lanús no quedaron contentos con el duelo © Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lanús no oculta su molestia: fuerte mensaje a Conmebol tras el duelo con la U de Chile
“No es un partido más”: Zampedri encabeza el primer clásico de la UC en su nuevo estadio

El capitán azul anticipó el clásico con la UC © Andres Pina/Photosport

“Debemos competir más”: La potente reflexión de Marcelo Díaz que trasciende a la U de Chile
Los azules definirán el pase a la final en Argentina © Jonnathan Oyarzun/Photosport

El antecedente que ilusiona a la U de Chile: el dato que hace soñar con la final de la Sudamericana
La contundente explicación desde U Católica para negarse a reprogramar el Clásico Universitario

“Le están tomando el pelo a Conmebol”: El furioso descargo de Lanús en contra de U de Chile
“Le voy a cobrar penal al 30”: capitán de Lanús y su grave denuncia al árbitro tras empate con U de Chile

“Estaba convencido que…”: la frase de Álvarez que inspiró la reacción de U de Chile

“Tuve suerte”: la TREMENDA humildad de Charles Aránguiz tras ser héroe de U de Chile

Charles Aránguiz reveló por qué el primer tiempo fue tan complicado para la U de Chile

El bus fue apedreado en la previa © Andres Pina y Jonnathan Oyarzun/Photosport

Conmebol pone la lupa sobre la U de Chile tras violento ataque al bus de Lanús
Resumen de U de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana 2025: goles, resultado y estadísticas

VIDEO | Marcelo Morales no se olvida de U de Chile: estuvo en hotelazo previo al duelo con Lanús

El hecho se produjo en la previa del partido © Imago / PhotoxPhoto

Indignación total: el bus de Lanús fue apedreado antes del duelo con la U de Chile
u de chile vs lanus en vivo

EN VIVO: U de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana
El delantero se perderá la ida ante Lanús © Javier Salvo/Photosport

Baja de última hora en U de Chile: la razón por la que Rodrigo Contreras no estará ante Lanús
No será el Ester Roa: Confirman el estadio en el que Huachipato recibirá a U de Chile

U de Chile, Audax / Dragomir Yankovic/Photosport

Felicevich bajo la lupa: la U de Chile afronta demanda de US$ 800 mil por fichaje fallido
Luis Marín en la vuelta ante Lanús en la Copa Sudamericana de 2013 / ©Photosport.

Luis Marín revive la herida de Lanús y lanza emotivo mensaje a la U de Chile
La recontra confirmada formación estelar de U de Chile para dar el primer golpe ante Lanús

Anderson Daronco, árbitro de la U de Chile vs Lanús - Imago

Anderson Daronco y un historial que inquieta a la U de Chile vs Lanús
U de Chile vs Lanús - Instagram

¿Qué pasa si la U de Chile gana, empata o pierde vs Lanús por Copa Sudamericana?
U de Chile vs Lanús: el jugador azul que está al borde de la suspensión para la revancha

Díaz aclaró su situación con la U © Javier Vergara/Photosport

¿Seguirá en la U de Chile? Marcelo Díaz revela la verdad sobre su futuro
U de Chile vs Lanús, Sudamericana - Andres Pina/Photosport

¿Cómo se define la llave entre la U de Chile vs Lanús en caso de empate?
U de Chile vs Lanús, semifinales / © Imago

¿Quién transmite U de Chile vs Lanús? Horario, canal de TV y cómo ver online la semifinal ida de Copa Sudamericana
En la U ya piensan en el clásico © Jonnathan Oyarzun:Photosport

Gustavo Álvarez rompe el silencio tras la polémica por el clásico y lanza potente mensaje a la U Católica
El DT anticipó la llave con Lanús © Andres Pina/Photosport

Gustavo Álvarez revela la verdadera prioridad de la U de Chile en la recta final del año
Nico Guerra, Lucas Di Yorio - Felipe Zanca/Photosport

Nico Guerra le ganó la pulseada: ¿Por qué Lucas Di Yorio no es titular en la U de Chile vs Lanús?
En U Católica hacen potente advertencia a la U:

U de Chile vs Lanús / Imago

U de Chile vs Lanús: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por Copa Sudamericana
La demanda por el

El apoyo total en el plantel de U de Chile por la continuidad de Gustavo Álvarez:

Se conoció el castigo para Charles Aránguiz por su expulsión en U de Chile

Los granates llegan con todo ante la U © clublanus

Lanús mete miedo: el tremendo registro que complica a la U de Chile en la Sudamericana
El DT sumó al jugador para la recta final del torneo © Pepe Alvujar:Photosport

Sorpresivo refuerzo en U de Chile: Álvarez suma a joven argentino para la semifinal ante Lanús
Felipe Mora contra Los Angeles FC/ ©IMAGO / ZUMA Press Wire.

La U de Chile va con todo por Felipe Mora: el plan que podría traerlo de vuelta desde la MLS
U de Chile celebra premio millonario de Conmebol: puede aumentar al doble

La UC y la U se medirán en el Claro Arena © Javier Torres/Photosport

El Clásico Universitario tiene árbitro confirmado: quién dirigirá el U Católica vs U de Chile
La U sigue trabajando con miras a la semifinal © Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sorpresa en la U de Chile: el inesperado movimiento de los azules para recibir a Lanús