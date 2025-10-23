La Roja
U de Chile
U de Chile define su formación para el Clásico Universitario: Álvarez prepara ajustes clave
U Católica vs U de Chile en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Las métricas del Clásico Universitario: el historial entre U Católica y U de Chile
Así le ha ido a U de Chile sin Charles Aránguiz: los números del equipo sin su líder
Charles Aránguiz vs Arturo Vidal: ¿Quién ha sido más determinante para el fútbol chileno en 2025?
U de Chile se queda sin estadio: el inesperado motivo que complica a los azules en el Campeonato Nacional
El polémico árbitro que estará a cargo del decisivo Lanús vs U de Chile
El récord que Zampedri podría romper ante U de Chile y el efecto Garnero en la UC
Lanús no oculta su molestia: fuerte mensaje a Conmebol tras el duelo con la U de Chile
“No es un partido más”: Zampedri encabeza el primer clásico de la UC en su nuevo estadio
“Debemos competir más”: La potente reflexión de Marcelo Díaz que trasciende a la U de Chile
El antecedente que ilusiona a la U de Chile: el dato que hace soñar con la final de la Sudamericana
La contundente explicación desde U Católica para negarse a reprogramar el Clásico Universitario
“Le están tomando el pelo a Conmebol”: El furioso descargo de Lanús en contra de U de Chile
“Le voy a cobrar penal al 30”: capitán de Lanús y su grave denuncia al árbitro tras empate con U de Chile
“Estaba convencido que…”: la frase de Álvarez que inspiró la reacción de U de Chile
“Tuve suerte”: la TREMENDA humildad de Charles Aránguiz tras ser héroe de U de Chile
Charles Aránguiz reveló por qué el primer tiempo fue tan complicado para la U de Chile
Conmebol pone la lupa sobre la U de Chile tras violento ataque al bus de Lanús
Resumen de U de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana 2025: goles, resultado y estadísticas
VIDEO | Marcelo Morales no se olvida de U de Chile: estuvo en hotelazo previo al duelo con Lanús
Indignación total: el bus de Lanús fue apedreado antes del duelo con la U de Chile
EN VIVO: U de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana
Baja de última hora en U de Chile: la razón por la que Rodrigo Contreras no estará ante Lanús
No será el Ester Roa: Confirman el estadio en el que Huachipato recibirá a U de Chile
Felicevich bajo la lupa: la U de Chile afronta demanda de US$ 800 mil por fichaje fallido
Luis Marín revive la herida de Lanús y lanza emotivo mensaje a la U de Chile
La recontra confirmada formación estelar de U de Chile para dar el primer golpe ante Lanús
Anderson Daronco y un historial que inquieta a la U de Chile vs Lanús
¿Qué pasa si la U de Chile gana, empata o pierde vs Lanús por Copa Sudamericana?
U de Chile vs Lanús: el jugador azul que está al borde de la suspensión para la revancha
¿Seguirá en la U de Chile? Marcelo Díaz revela la verdad sobre su futuro
¿Cómo se define la llave entre la U de Chile vs Lanús en caso de empate?
¿Quién transmite U de Chile vs Lanús? Horario, canal de TV y cómo ver online la semifinal ida de Copa Sudamericana
Gustavo Álvarez rompe el silencio tras la polémica por el clásico y lanza potente mensaje a la U Católica
Gustavo Álvarez revela la verdadera prioridad de la U de Chile en la recta final del año
Nico Guerra le ganó la pulseada: ¿Por qué Lucas Di Yorio no es titular en la U de Chile vs Lanús?
En U Católica hacen potente advertencia a la U: “Saldremos a pasarles por encima”
U de Chile vs Lanús: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por Copa Sudamericana
La demanda por el “fichaje fantasma” que remece la armonía de U de Chile
El apoyo total en el plantel de U de Chile por la continuidad de Gustavo Álvarez: “El grupo se está…”
Se conoció el castigo para Charles Aránguiz por su expulsión en U de Chile
Lanús mete miedo: el tremendo registro que complica a la U de Chile en la Sudamericana
Sorpresivo refuerzo en U de Chile: Álvarez suma a joven argentino para la semifinal ante Lanús
La U de Chile va con todo por Felipe Mora: el plan que podría traerlo de vuelta desde la MLS
U de Chile celebra premio millonario de Conmebol: puede aumentar al doble
El Clásico Universitario tiene árbitro confirmado: quién dirigirá el U Católica vs U de Chile
Sorpresa en la U de Chile: el inesperado movimiento de los azules para recibir a Lanús
U de Chile
