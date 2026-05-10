Universidad de Chile sufre en su visita a Unión La Calera, ya que la escuadra local se quedó con la victoria por la cuenta mínima en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. El resultado cae como balde de agua fría para los dirigidos por Fernando Gago, que quedan al borde de la eliminación en el Grupo D de la Copa de la Liga 2026.

La escuadra universitaria cayó en un duelo fundamental, ya que los cementeros treparon a la cima del Grupo D y comparten la cima con Audax Italiano. Por su parte, los azules recortaron sus posibilidades de clasificar a la siguiente fase. Ante esta situación, el técnico bullanguero apuntó a que el equipo no dejará de luchar y buscará la clasificación en la última fecha.

Gago lamenta la derrota y apunta al arbitraje

Tras el pitazo final del encuentro, Fernando Gago se acercó a los micrófonos de TNT Sports para realizar sus descargos post derrota ante la escuadra cementera en el Estadio Nicolás Chahuán. Pintita apuntó al arbitraje del encuentro que no dejó jugar el encuentro en los minutos finales y analizó el juego de ambas escuadras.

“Perdimos muchos duelos individuales. Tenemos que seguir insistiendo y tratar de llegar con mayores oportunidades al arco rival. No tuvimos muchos errores, tanto en lo individual como en lo colectivo, sino que fueron situaciones que generaban pérdidas que teníamos que realizar una transición a la defensiva. Después no se jugó, porque el árbitro no lo permitió. Después nos quejamos del tiempo de juego, pero cada equipo tiene sus armas. En los descuentos no se jugó nada de los 8 minutos agregados”, señaló el estratega azul, inconforme del arbitraje en los últimos minutos.

Además, Gago fue consultado por las chances de Universidad de Chile para clasificar a la siguiente fase de la Copa de la Liga, donde señaló que: “Vamos a intentarlo. Ese es nuestro trabajo y para eso vamos a estar”.

¿Qué necesita la U para clasificar en la Copa de la Liga?

Con la derrota ante la escuadra cementera, la U no depende de sí misma para clasificar a la siguiente fase de la Copa de la Liga, ya que se encuentra en el tercer lugar con 7 puntos, mientras que la cima la comparten Audax y La Calera con 10 unidades. En la última fecha, los azules reciben a los itálicos, mientras que los cementeros visitan a Deportes La Serena.

Para que la U pueda clasificar a la semifinal de la Copa de la Liga necesita vencer a Audax Italiano y que La Calera pierda contra Deportes La Serena en su visita al norte, ya que a pesar de que los tres equipos queden con 10 puntos es la diferencia de gol la que predomina. Los azules cuentan con una diferencia de +5, Audax tiene +3 y La Calera +2, por lo que un triple empate sería favorable para los azules. Cualquier otro resultado no le permitiría a la U clasificar a la siguiente fase.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa de la Liga