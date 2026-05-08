Universidad de Chile se mantiene enfocado en su próximo desafío por la Copa de la Liga, su visita a Unión La Calera por la quinta fecha, en un duelo decisivo por el liderato del Grupo D, el cual los dos equipos comparten, pero los azules por diferencia de gol ostentan. Para este encuentro, Fernando Gago tendrá un lindo debate en su planteamiento, por quién será el 9 del equipo.

Durante esta jornada, el técnico se juntó con la prensa en el Centro Deportivo Azul, donde apuntó a que Eduardo Vargas ya está trabajando con el primer equipo azul al superar una lesión que lo marginó durante varias semanas de las citaciones de Pintita. Es por ello que el mandamás azul respondió cuál será su decisión sobre el delantero centro del equipo.

La decisión de Gago por quién será el 9 azul

Ante las preguntas de los medios por quién será el delantero centro de Universidad de Chile para el duelo ante Unión La Calera por la fecha 5 de la Copa de la Liga, Pintita señaló que tiene varias opciones a emplear. A pesar de que no tiene una decisión tomada, apuntó que va a depender del desempeño semanal y no descarta que puedan jugar juntos.

“Nos adaptaremos al nivel del futbolista y lo que vemos en la semana, a partir de eso la competencia siempre va a estar y eso buscamos como cuerpo técnico. Van a haber partidos donde los dos puedan jugar de nueves y otros que no, entonces va a ir cambiando”, señaló Gago sobre cómo impacta el regreso de Eduardo Vargas a las citaciones al primer equipo azul.

Los números de Vargas y Lucero en la U

La competencia por la delantera azul es pareja, debido a que Juan Martín Lucero cortó una sequía goleadora considerable en el Clásico Universitario ante los cruzados, por lo que pasa un presente de revancha a nivel personal. El Gato lleva dos goles consecutivos y una asistencia en los 11 duelos disputados con la camiseta azul.

Por su parte, Eduardo Vargas cuenta con tres goles y dos asistencias en la temporada, por lo que es uno de los jugadores con más aportes de gol en el equipo, pero el delantero estuvo fuera de las citaciones de Fernando Gago por una distensión en el gemelo que superó esta semana.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile vuelve a ver acción en la cancha por la quinta fecha de la Copa de la Liga. Los azules deben visitar a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán, en un duelo fundamental por el liderato del Grupo D. El duelo entre cementeros y universitarios está pactado para el domingo 10 de mayo a las 15:00 horas.