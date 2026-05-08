Fernando Gago compareció este viernes en conferencia de prensa y dejó dos temas sobre la mesa: el posible fichaje de Alexis Sánchez en la U de Chile y el futuro de Marcelo Díaz, quien acumula apenas 76 minutos en la temporada y ya se especula con la opción del retiro a fin de año.

El técnico argentino fue cauteloso en ambos casos, pero sus palabras sobre el “Chelo” revelaron más de lo esperado.

¿Qué dijo Gago sobre Alexis Sánchez en la U de Chile?

Gago fue consultado por la posibilidad de incorporar a Alexis al plantel azul en el mercado de invierno. El delantero termina contrato con el Sevilla en junio, el rumor de un acuerdo con Inter de Porto Alegre fue desmentido, y la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, ya le abrió las puertas públicamente.

Pese a ese contexto, el DT eligió la cautela. “Lo dije hace unas semanas, el tema refuerzos y salidas voy a esperar para hablar por respeto a los futbolistas”, señaló. Y añadió: “No se discute nunca un nombre como Alexis, pero creemos que todavía no es necesario hablar con una competición jugando”.

¿Qué dijo Gago sobre el posible retiro de Marcelo Díaz?

El caso de Marcelo Díaz es otro de los temas que abordó Gago. Según reveló El Deportivo, el fantasma del retiro ya ronda en el mediocampista, quien ha acumulado apenas 76 minutos en toda la temporada. Con esos números, la opción de colgar los botines a fines de 2026 es real.

El DT se refirió a la situación de su pupilo con una comparación personal que llamó la atención. “Yo me retiré a los 34 años, así que Marcelo tiene más recorrido que yo. Pero son cosas muy personales. Lo que sí, nosotros buscamos la mejor versión de cada futbolista, independientemente de la edad”, señaló el técnico.

El DT también aclaró el estado físico del “Chelo”. “No tiene ninguna lesión muscular, pero prefiero que se ponga bien desde lo físico para que esté disponible lo más rápido posible”, precisó, descartando una lesión de mayor consideración pero sin confirmar cuándo volverá a estar disponible.