El futuro de Alexis Sánchez se ha transformado en el gran enigma del mercado de fichajes europeo. Tras su actuación heroica el pasado lunes, donde anotó el gol del triunfo del Sevilla ante la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán, las alarmas sobre su próximo destino se encendieron en España y Chile.

Un reporte de Mundo Deportivo aseguró que el goleador histórico de La Roja tendría “negociaciones avanzadas” para mudarse al Internacional de Porto Alegre. No obstante, la realidad en el equipo brasileño es radicalmente opuesta a lo informado en Europa.

El desmentido oficial desde Porto Alegre

A pesar de que los rumores indicaban que los dirigentes del club colorado ya habrían insinuado un acuerdo para la temporada 2026, la gerencia deportiva del equipo brasileño cerró la puerta de forma definitiva.

En contacto directo con Al Aire Libre, el gerente del Inter de Porto Alegre, Fabinho Soldado, fue consultado sobre la veracidad de la información proveniente de España que vincula al chileno con el club.

La respuesta del directivo fue breve pero contundente, desarticulando cualquier expectativa de un arribo inminente del atacante de 37 años al Beira-Rio: “Sin duda que Alexis es un gran jugador, pero por ahora no tenemos interés en él. No tenemos nada”. aseguró Fabinho al ser consultado sobre el supuesto interés en contratar a Sánchez.

Previamente, el mismo directivo ya había marcado una postura institucional respecto al perfil del delantero, señalando que, si bien reconocen su estatus como gran atleta, en este momento el jugador no forma parte de los intereses deportivos del club.

El presente de Alexis en el Sevilla: Un adiós anunciado

A pesar de este portazo desde Brasil, la continuidad de Alexis Sánchez en el Sevilla parece tener fecha de caducidad. El chileno firmó por una sola temporada y su contrato expira en junio de este año. Su rol bajo el mando de Luis García Plaza ha sido principalmente el de un revulsivo de lujo, aportando calidad y experiencia en momentos críticos de la lucha por la permanencia.

El impacto de Alexis esta temporada:

4 goles anotados (incluyendo tantos ante el FC Barcelona, Betis y Real Sociedad).

1 asistencia clave para el empate ante el Elche.

A sus 37 años, ha sido fundamental para que el equipo nervionense logre abandonar los puestos de descenso.

¿Qué pasará con el Niño Maravilla?

Con el Inter de Porto Alegre fuera del mapa según su propia gerencia, el abanico de opciones para el chileno vuelve a abrirse. Aunque el rumor de un regreso a Sudamérica es constante, la prensa chilena ha mantenido viva la ilusión de un retorno a Colo Colo o Universidad de Chile.

Sin embargo, por ahora, el delantero se enfoca en cerrar de la mejor manera su etapa en LaLiga, habiendo cumplido el objetivo de rescatar al Sevilla en una de sus campañas más complejas.