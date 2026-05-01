El mercado de pases comienza a agitarse y el futuro de Alexis Sánchez promete ser la gran teleserie del próximo periodo de transferencias. El delantero nacional vive un complejo presente en el Sevilla FC y todo indica que pondrá fin a su extensa y exitosa aventura en Europa tras casi dos décadas.

En este escenario, su anhelado retorno a Sudamérica es inminente; y aunque Universidad de Chile ya inició el operativo seducción desde la dirigencia, en el extranjero preparan millonarias ofertas para quedarse con el talento del tocopillano y amargar el sueño azul.

¿Qué equipos de Sudamérica buscan el fichaje de Alexis Sánchez?

Internacional de Porto Alegre y River Plate son los dos gigantes del continente que compiten directamente con Universidad de Chile por el fichaje del atacante nacional.

De acuerdo a la información revelada por el medio español Estadio Deportivo, la decisión de dejar el Viejo Continente está tomada. “Su futuro pasa por finiquitar su larga aventura en Europa y regresar al continente americano”, detalló el portal, agregando que desde Brasil el cuadro de Porto Alegre es “el principal interesado en reclutarle”.

A los gaúchos se suma con fuerza el interés de River Plate, equipo donde el “Niño Maravilla” ya brilló en el pasado y dejó una huella imborrable. No obstante, desde el Centro Deportivo Azul no se rinden.

¿Qué dijo la U de Chile sobre el regreso de Alexis Sánchez?

La presidenta de la concesionaria azul, Cecilia Pérez, le abrió públicamente las puertas del club al delantero, asegurando que lo están esperando para completar la histórica “generación dorada”.

El “Romántico Viajero” no corre solo desde lo económico, pero apela al corazón del jugador. “Tal como lo dijimos con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis Sánchez”, declaró la timonel universitaria. El mensaje fue directo hacia Andalucía: “Alexis Sánchez sabe que, si quiere, esta va a ser su casa. Hemos repatriado a la ‘generación dorada azul’ y falta Alexis, que venga también a jugar y competir por Universidad de Chile, el club del que es hincha”.

¿Cuándo termina el contrato de Alexis en Europa y por qué se va?

El vínculo del chileno con el Sevilla FC finaliza de manera oficial el próximo 30 de junio, y su salida inminente responde a la falta de continuidad deportiva en el conjunto andaluz.

Sánchez ha registrado una campaña irregular en el cuadro de Nervión, sumando apenas tres goles y una asistencia en 25 partidos (1.198 minutos en total). El prestigioso diario Marca lapidó su estadía señalando que el chileno “ha seguido esa línea descendente”, remarcando que en esta recta final “su fútbol cada vez pasa más inadvertido” y que su actual nivel competitivo “invita a pensar que su futuro estará incluso lejos de Europa”. Tras romperla en clubes como Arsenal, Barcelona e Inter de Milán, el jugador de 37 años ya prepara las maletas.

¿Cuáles son las estadísticas y los clubes de Alexis Sánchez en Europa?

Durante sus dos décadas en el Viejo Continente, el “Niño Maravilla” defendió siete camisetas distintas, logrando sus mejores números históricos con el Arsenal de Inglaterra y el FC Barcelona.

El repaso por la carrera europea del atacante chileno deja un saldo impresionante de partidos disputados y un aporte ofensivo que lo consolidó como uno de los sudamericanos más destacados de su generación. Su historial de minutos, goles y asistencias se desglosa de la siguiente manera: