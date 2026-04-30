Lucas Romero llegó a la U de Chile a inicios de 2026 con la misión de reforzar el mediocampo, pero acumula apenas 276 minutos en toda la temporada. Su ausencia en la citación del Clásico Universitario encendió las alarmas, y este jueves Fernando Gago salió a aclarar su situación en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre Lucas Romero?

El técnico fue consultado directamente por los pocos minutos del seleccionado paraguayo y por su ausencia ante Universidad Católica en el Clásico Universitario. “No es por nada en particular. Está en consideración de ser parte del equipo titular o no estar convocado. Que esté fuera de la citación no significa que no sea tenido en cuenta, necesito de todos, y lo dejé claro desde el momento que llegué”, señaló Gago.

La declaración descarta un problema disciplinario o de lesión, pero no resuelve el interrogante de fondo: con 45 minutos jugados en el Campeonato Nacional bajo su conducción, Romero sigue siendo uno de los jugadores con menos protagonismo del plantel azul.

¿Cuáles son los números de Lucas Romero en la U de Chile?

Desde su llegada en enero, Romero ha disputado 276 minutos repartidos en dos competencias: 186 en el Campeonato Nacional en cuatro partidos y 90 en la Copa de la Liga. No registra goles ni asistencias, y acumula dos tarjetas amarillas, una en cada competición.

Pese a su poca participación en la U, sigue siendo considerado por la selección paraguaya. En la fecha FIFA de marzo fue nominado y jugó 79 minutos en el triunfo 1-0 sobre Grecia y fue suplente en la derrota 2-1 ante Marruecos, lo que contrasta con su escaso protagonismo en el Romántico Viajero.

El volante no tuvo muchas oportunidades con Francisco Meneghini, pero el panorama tampoco mejoró con la llegada de Gago, lo que preocupa al jugador ante su anhelo de ser convocado para la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo juega U de Chile?

La U de Chile enfrenta a Deportes La Serena este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.