Fernando Gago impuso sus reglas en el Centro Deportivo Azul y el principal afectado es Eduardo Vargas. Tras el turbulento ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini, el nuevo cuerpo técnico decidió cortar de raíz el historial de recaídas musculares y frenó en seco el retorno del delantero.

El escenario cambió para todo el plantel de Universidad de Chile: nadie vuelve a jugar si no está al 100%, una medida que impacta directo en el armado del equipo para el choque de este sábado en el norte, en el marco de la Copa de La Liga.

¿Por qué Eduardo Vargas no juega en la U de Chile?

Eduardo Vargas sigue fuera de las convocatorias por decisión exclusiva de Fernando Gago, quien se niega a apurar su recuperación del desgarro para evitar una nueva recaída médica. La postura del estratega argentino marca una distancia total con la gestión anterior.

El exentrenador, Francisco “Paqui” Meneghini, forzó el regreso de varios futbolistas por la urgencia de conseguir puntos inmediatos. Esa desesperación técnica provocó que, al inicio de la era Gago, el equipo llegara a sumar hasta siete jugadores lesionados por problemas musculares, un lastre físico que el actual DT no está dispuesto a repetir.

El mensaje en el camarín es claro y aplica para todos los referentes. Esta estricta regla médica es la misma razón por la que Charles Aránguiz sigue sumando minutos desde la suplencia para regular cargas de forma paulatina, y explica también por qué Marcelo Morales quedó fuera del reciente duelo ante Everton netamente por precaución ante una molestia menor.

¿Cuándo vuelve a jugar Eduardo Vargas por la U de Chile?

El cuerpo técnico azul proyecta el regreso definitivo del delantero para el próximo 10 de mayo frente a Unión La Calera, descartándolo para el duelo en La Portada. En la previa del Clásico Universitario, el atacante intentó acelerar sus tiempos e incluso llegó concentrado con el plantel al Estadio Nacional, pero la respuesta de la banca fue un portazo.

En la interna saben que Vargas quería jugar a toda costa. Gago conversó directamente con “Turboman” y le bajó el pulgar a última hora para protegerlo. La decisión fue tan estricta que, mientras el equipo se alistaba para enfrentar a la UC, el bicampeón de América debió presentarse la mañana del sábado en el Centro Deportivo Azul para entrenar junto al grupo de los no convocados. Hoy, el goleador se mantiene trabajando de forma diferenciada, ya que la intención del entrenador es aprovechar el parón del Campeonato Nacional para vaciar la enfermería sin forzar ni un solo proceso médico.

¿Dónde ver a U de Chile vs La Serena por la Copa de la Liga?

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena no será transmitido por los canales de televisión de TNT Sports, sino que irá de forma exclusiva por la plataforma de streaming HBO Max.

Esta importante modificación ha generado confusión en la antesala del duelo válido por la cuarta fecha del torneo, una competición sin margen de error donde solo los líderes de cada zona avanzan a la semifinal. El encuentro está programado para este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Para sintonizar el compromiso, los fanáticos tienen dos opciones oficiales: