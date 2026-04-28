Cecilia Pérez asumió este martes como nueva presidenta de Azul Azul y en su primera conferencia de prensa lanzó un mensaje público y directo a Alexis Sánchez: la U de Chile lo espera y las puertas del club están abiertas para el tocopillano, quien tiene contrato con el Sevilla solo hasta junio.

La declaración llega en un momento particular para el delantero chileno, quien atraviesa su peor racha de minutos en Europa en lo que va de la temporada y con Sevilla complicado en la zona de descenso.

¿La U de Chile quiere a Alexis Sánchez?

En su primera rueda de prensa oficial como presidenta de Azul Azul, Pérez fue directa al hablar de las repatriaciones que ha impulsado el club. “Lo dijimos con Chelo Díaz, con Charles Aránguiz, con Edu Vargas y también con Alexis Sánchez”, comenzó.

“Cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano antes de que pase más tiempo”, afirmó, apelando directamente al delantero en público.

Pérez también enmarcó la eventual llegada de Sánchez con los exitosos retornos de sus figuras. “Alexis sabe que, si quiere, esta va a ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul y falta él. Que venga también a jugar y competir por la U”, completó.

¿Cuál es el presente de Alexis Sánchez?

El contexto hace que el llamado de Pérez tenga peso concreto. Alexis Sánchez suma apenas 30 minutos en los últimos cuatro partidos del Sevilla, equipo que marcha antepenúltimo en La Liga con cinco fechas por jugar y en zona de descenso directo a Segunda División.

A eso se suma que su contrato con los andaluces vence en junio y todo indica que no será renovado, lo que lo dejará libre para negociar con cualquier club sin costo de transferencia.

¿Cuándo juega U de Chile?

En lo deportivo, la U de Chile enfrenta a Deportes La Serena este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.