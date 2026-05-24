U de Chile cumple 99 años este domingo 24 de mayo y lo hace en un momento de muchas turbulencias a nivel deportivo e institucional: los Azules han tenido un irregular 2026, pero todo se ha enturbiado con las investigaciones a su máximo controlador Michael Clark, por presuntos delitos económicos y la sanción que recibió por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

Pese a todo esto, la presidente de Azul Azul, Cecilia Pérez, no se escondió y entregó un saludo para jugadores, cuerpo técnico, trabajadores e hinchas de la U en esta celebración, dejando además de manifiesto que ya está pensando en el centenario que se conmemorará el próximo año y para el cuál tienen varios desafíos.

El saludo de Cecilia Pérez por los 99 años de U de Chile

Cecilia Pérez entregó un mensaje a través de los canales oficiales de U de Chile y expresó: “Hoy estamos de aniversario. Es un día especial, y desde el centro deportivo azul quiero saludar a todos quienes hacen posible que nuestra institución sea la más importante del mundo para cada uno de nosotros”.

“A nuestra hinchada, especialmente a nuestros jugadores y jugadoras, a nuestros funcionarios y funcionarias. Y estos 99 años tienen, además, un componente inicial. Damos inicio al camino a seguir para cumplir nuestros 100 años, el primer siglo de la U”, añadió.

“Y con todos ustedes, no tengo ni una duda, vamos a contar hoy, mañana y siempre”, sentenció.

¿Cuáles son los desafíos de U de Chile de cara a los 100 años?

U de Chile tiene varios desafíos de cara al cumplimiento de los 100 años. Primeramente, debe estabilizarse en lo deportivo. Después de dos años que fueron esperanzadores de la mano de Gustavo Álvarez, este 2026 ha sido irregular y con dos técnicos que no han podido darle vuelta totalmente a la situación, como lo son Francisco “Paqui” Meneghini y Fernando Gago.

Además, debe salir de toda polémica extrafutbolística. Debe solucionarse el tema de Michael Clark o, al menos, un alejamiento suyo con el club mientras él busca demostrar su inocencia, como dijo hace algunos meses, ya que este proceso legal está claramente afectando la reputación y el ambiente en U de Chile.

Finalmente, se debe ser claro en un proyecto que ha sido “manoseado” por parte de distintas dirigencias y que el propio Clark sacó a colación en su despedida como presidente del club: el estadio. Durante muchas gestiones se ha prometido a los hinchas tener un recinto propio, de forma irresponsable, ya que no se han asegurado de contar con todo el respaldo para lanzar la “bomba” y que no se les caiga el plan. En otros casos ha sido solo populismo.