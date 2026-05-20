Datos Clave Citación institucional: Universidad de Chile deberá comparecer el martes ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por no enviar jugadores a las entrevistas oficiales obligatorias post partido ante Cobresal. Sanción máxima posible: El reglamento establece que la máxima sanción para el club es una multa económica, sin consecuencias deportivas directas. Altamirano en el límite: El volante recibirá una tarjeta amarilla administrativa por uso incorrecto de las medias y llegará a cuatro amonestaciones acumuladas en el torneo.

Universidad de Chile inició su semana de aniversario con una citación al Tribunal de Disciplina de la ANFP. El motivo es puntual: ningún jugador azul se presentó a las entrevistas oficiales obligatorias tras la derrota 1-0 contra Cobresal en El Salvador por el Campeonato Nacional, incumpliendo una exigencia reglamentaria que rige para todos los equipos del torneo al término de cada partido.

El club deberá comparecer el próximo martes para presentar sus descargos ante el organismo. La máxima sanción que arriesga la institución es una multa económica, sin consecuencias deportivas directas como descuentos de puntos o restricciones para los próximos compromisos del torneo local. No hay riesgo de inhabilitaciones sobre la nómina.

¿Por qué citaron también a Altamirano?

Junto al club, Javier Altamirano también tiene una citación pendiente, aunque por una infracción distinta: uso incorrecto de las medias durante el partido jugado en El Salvador.

La sanción que le espera es una tarjeta amarilla administrativa. Según los registros del organismo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP ha aplicado esta medida de forma sistemática durante la temporada ante infracciones de indumentaria que se repiten jornada a jornada en distintos equipos del torneo.

Las amarillas administrativas tienen exactamente el mismo peso reglamentario que las obtenidas en cancha dentro del acumulado del Campeonato Nacional. Eso es precisamente lo que complica el panorama del volante de cara a los próximos cotejos.

¿Cuándo se suspende Altamirano?

Con la tarjeta administrativa confirmada, Altamirano llegará a cuatro amonestaciones en el torneo. Las tres anteriores las recibió en cancha: frente a Universidad de Concepción, Coquimbo Unido y Ñublense. El umbral de suspensión en el torneo se activa al acumular cinco amarillas, lo que sitúa al ex Estudiantes de La Plata a una sola amonestación de cumplir al menos un partido en la tribuna.

De aquí en adelante, cada partido que juegue Altamirano cargará con ese margen mínimo. Una tarjeta adicional, ya sea en cancha por protestas o faltas, o por una nueva infracción de indumentaria, activará la sanción de forma automática, obligando al cuerpo técnico de la U a buscar una alternativa en el mediocampo para el encuentro siguiente