Datos Clave Interés de la U: Los azules se volvieron a fijar en Maximiliano Olivera. Portazo desde Uruguay: Peñarol decidió extender su vínculo. Nuevo contrato: Olivera se mantendrá ligado a los carboneros hasta fin de año.

Universidad de Chile ya busca cómo reforzarse de cara a la segunda parte del año. Los azules, de irregular primer semestre, se fijaron en el capitán de un gigante del fútbol uruguayo: Maximiliano Olivera, lateral izquierdo charrúa de 34 años.

Sin embargo, en las últimas horas sufrieron un sorpresivo revés, puesto que desde Uruguay informaron que el jugador tomó una decisión clave sobre su futuro, echando por tierra los deseos del Romántico Viajero.

¿Qué pasó con Maximiliano Olivera y la U de Chile?

La gerencia deportiva de Azul Azul había identificado a Olivera como el refuerzo ideal para la banda izquierda, posición que quedará vacante cuando Salomoni deje el club a mitad de temporada. El lateral charrúa era del gusto de la gerencia y ya había estado en carpeta en mercados anteriores, aunque en esas ocasiones Peñarol no abrió la puerta.

Esta vez, con el contrato de Olivera por vencer, el interés se reactivó desde el Centro Deportivo Azul. Sin embargo, desde el Manya se movieron rápido con el objetivo de asegurar a una de sus piezas clave en el plantel..

“En la última sesión del Consejo Directivo de Peñarol se decidió renovar el contrato a Maxi Olivera hasta fin de año. Se votó y hubo unanimidad”, informó Martín Charquero del programa Punto Penal en su cuenta de X. Según el comunicador, aún restan definir algunos aspectos económicos, pero la extensión por seis meses se hará efectiva y Olivera no abandonará el club hasta diciembre.

¿Por qué la U de Chile se interesó por Olivera?

La urgencia de Azul Azul por reforzar la banda izquierda es concreta: Salomoni no renovará y su salida deja un hueco en el carril que Gago necesita cubrir para la segunda parte del año. Olivera reunía las condiciones que buscaba la gerencia deportiva: experiencia internacional, conocimiento del fútbol sudamericano y disponibilidad al término de su vínculo con Peñarol.

La renovación del capitán carbonero por seis meses cierra esa opción hasta al menos diciembre de 2026, cuando el jugador vuelva a quedar libre. Si la U mantiene el interés, deberá esperar o buscar en otro mercado un lateral izquierdo que cubra la baja de Salomoni en el corto plazo.