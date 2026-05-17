Cobresal derrotó a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional con el único gol del partido llegando al 76′. La U tuvo mayor dominio durante el encuentro, pero no logró generar situaciones de peligro claro sobre el arco de Santander, mientras que Cobresal supo aprovechar su única oportunidad real: un tiro libre que terminó en golazo.

Con el resultado, Cobresal salta al puesto 13 con 13 puntos, mientras que Universidad de Chile se mantiene séptima con 17 unidades.

El gol de Cobresal vs Universidad de Chile por el Campeonato Nacional

A los 76 minutos, Steffan Pino anotó el único tanto del partido con un tiro libre que se clavó en el ángulo de la portería de Gabriel Castellón para el 1-0 definitivo. Un golazo para el espigado delantero legionario.

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Steffan Pino metió un verdadero derechazo de tiro libre para anotar el primer tanto de Cobresal ante #La U, en este #MatchdayDomingo, por la Fecha 12 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y Universidad de Chile?

Cobresal visitará a Audax Italiano el 23 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile, en tanto, no disputará su partido de la fecha 13 ante O’Higgins hasta el 28 de junio. Su próximo encuentro será cuando reciba a Deportes Concepción el 30 de mayo a las 17:30 horas.