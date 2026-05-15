El partido entre Universidad de Chile y O’Higgins tiene nueva fecha por segunda vez. La ANFP oficializó este viernes que el duelo, originalmente programado para el 23 de mayo y luego movido al 10 de junio, se disputará el jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El cambio resuelve el problema de la fecha FIFA que había generado malestar en el Centro Deportivo Azul.

¿Cuándo jugará U de Chile vs O’Higgins?

El nuevo horario fijado por la ANFP ubica el partido el jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Es la segunda modificación que sufre el encuentro, que pasó del 23 de mayo al 10 de junio y ahora al 18 del mismo mes.

La nueva fecha coincide con cuatro partidos del Mundial 2026: República Checa vs Sudáfrica (12:00 horas), Suiza vs Bosnia y Herzegovina (15:00 horas), Canadá vs Catar (18:00 horas) y México vs Corea del Sur (21:00 horas), lo que convierte al 18 de junio en una jornada cargada de fútbol.

El cambio también resuelve el problema que había generado el horario del 10 de junio. Esa fecha coincidía con la ventana FIFA, lo que habría impedido a azules y celestes contar con los jugadores convocados por Nicolás Córdova para los amistosos de La Roja ante Portugal (6 de junio) y la República del Congo (9 de junio). Con el partido movido al 18, ese conflicto desaparece.

¿Por qué fue reprogramado U de Chile vs O’Higgins?

El origen de la postergación es el calendario internacional de O’Higgins en la Copa Sudamericana. El Capo de Provincia debe visitar a Millonarios en Colombia el 26 de mayo, y debido al duelo ante la U del 23 de mayo no cumplía el descanso mínimo de 72 horas que exige la Conmebol cuando un equipo juega como visitante en torneos internacionales.

La primera reprogramación al 10 de junio generó descontento en Azul Azul por el conflicto con la fecha FIFA. La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez solicitaría a la ANFP que los jugadores convocados a La Roja fueran liberados tras el partido ante Portugal para poder estar disponibles, pero el nuevo horario del 18 de junio hace innecesaria esa gestión.