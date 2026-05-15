El fútbol chileno y la familia de Universidad de Chile están de duelo. Durante la noche de este jueves 14 de mayo, falleció a los 84 años Marcos Kaplun Pimstein, histórico dirigente que dedicó gran parte de su vida a la institución laica.

Kaplun se encontraba internado en la Clínica Indisa debido a complicaciones de salud que se agravaron en los últimos días. Su partida deja un vacío en la dirigencia deportiva, donde destacó por su gestión audaz y su incondicional amor por los colores azules.

Quién fue Marcos Kaplun y su extenso legado en el fútbol chileno

Marcos Kaplun no fue un dirigente más; fue un pilar en distintas épocas del club. Su camino comenzó en la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch) en 1976, donde se mantuvo durante 18 años. Durante ese extenso periodo, fue pieza clave en la reconstrucción de la identidad azul, culminando su etapa inicial poco después del histórico título de 1994, cuando diferencias con el Dr. René Orozco lo llevaron a alejarse de la institución.

Sin embargo, su vínculo con la U nunca se cortó. Tras años como un activo colaborador independiente, regresó formalmente en 2017 para integrar el directorio de Azul Azul hasta 2019. Su experiencia también fue requerida en Quilín: en 2020, durante uno de los momentos más complejos de la ANFP, asumió como primer vicepresidente en la mesa directiva de transición liderada por Sebastián Moreno, desempeñando un rol fundamental antes de la asunción de la actual administración.

El hombre que trajo de vuelta a Patricio Yáñez

Uno de los hitos que definen la gestión de Kaplun ocurrió en 1990. Fue el arquitecto del regreso de Patricio Yáñez al país. Tras una destacada carrera en el Real Betis de España, fue el dirigente azul quien lideró las negociaciones para que el mundialista vistiera la camiseta de la U. Aquel movimiento no solo remeció el mercado de pases de la época, sino que Kaplun siempre lo atesoró como una de sus gestiones más complejas, logrando repatriar a una figura de talla mundial en un momento crucial para el club.

La desconocida historia del día que intentó fichar a Zinedine Zidane

Dentro de su audacia como directivo, Kaplun reveló años después una anécdota que parecía imposible: su intento por traer a Zinedine Zidane a Universidad de Chile en 2006. Tras el retiro del astro francés en el Real Madrid, Kaplun contactó a su representante, Alain Migliaccio, con una propuesta formal para que “Zizou” aterrizara en el fútbol chileno.

“Le transmití la invitación de que viniera a jugar a la U. Nuestra idea era que también trabajara con las inferiores; se habría financiado solo por el golpe mediático”, confesó el dirigente en su momento.

Aunque el francés decidió poner fin a su carrera en Europa, el relato quedó como testimonio de la ambición de un dirigente que siempre buscó posicionar a la U en la vanguardia internacional.

¿Dónde y cuándo es el funeral de Marcos Kaplun?

De acuerdo a información de La Magia Azul, la familia ha confirmado que el último adiós al histórico dirigente se llevará a cabo hoy mismo. El funeral de Marcos Kaplun se realizará este viernes 15 de mayo a las 15:00 horas en el Cementerio Israelita de Conchalí (comuna de Recoleta), ubicado en calle Dorsal 289. Se espera la presencia de figuras históricas del club y representantes de la ANFP para despedir a uno de los últimos grandes dirigentes del siglo XX en Chile.