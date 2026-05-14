Juan Martín Lucero, delantero de Universidad de Chile, rompió el silencio este jueves 14 de mayo en el Centro Deportivo Azul para cerrar la controversia que marcó su reciente proceso de recuperación.

En la antesala del duelo ante Cobresal, el atacante argentino realizó una autocrítica pública por el video difundido por su kinesiólogo particular, Adrián Arienza, el cual ponía en duda la capacidad diagnóstica de los médicos del club. Junto con confirmar sus disculpas internas, el ariete detalló el soporte multidisciplinario que recibe para alcanzar su mejor versión individual.

¿Qué pasó con el polémico video de Juan Martín Lucero en la U de Chile?

La polémica se originó a principios de abril, cuando Lucero sufrió un desgarro que, según el cuerpo médico de la U, requería tres semanas de baja. Sin embargo, el jugador retornó a las canchas en solo siete días tras tratarse con su kinesiólogo personal. El profesional publicó un video —luego borrado— asegurando que “viajamos a Chile para salvar a un jugador de primera división. Tenía un ‘desgarro’, pero el diagnóstico real era otro”.

Lucero asumió la responsabilidad por la exposición de este material: “Lamentablemente ocurrió el hecho del video, si bien todos desde el club sabían, no fue bueno lo que hizo, eso para mí no se hace”. El delantero reconoció que la publicación “expone al club, al cuerpo médico, sin saber el trasfondo”.

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El “ninguneo” al cuerpo médico y las disculpas del “Gato”

Las declaraciones de Arienza, quien afirmó que la lesión real era del “tendón el recto interno y una lesión de la aponeurosis del semimembranoso”, provocaron molestia en la interna estudiantil por el cuestionamiento a los facultativos del club. Ante esto, Lucero fue enfático en sus disculpas: “Yo por mi parte pedí disculpas al cuerpo médico, es algo que no controlé y se me fue de las manos”.

El atacante, que ya suma cinco goles en la temporada, aclaró que la situación fue abordada con su especialista externo para evitar nuevos conflictos. “Lo hablé con esta persona que me estaba ayudando… Saben acá como soy, mis intenciones y primero todo pasa por el club y después por externos”, sentenció.

El factor psicológico: Su psicólogo personal y el apoyo en el CDA

Más allá de la recuperación física, el goleador destacó la importancia del aspecto mental en su rendimiento actual. “Tengo un psicólogo personal, tenemos un apoyo psicológico acá en el club y eso es muy importante para todos”, reveló en conferencia de prensa.

Para Lucero, el trabajo mental representa el 70% de la parte futbolística. “Hay veces que simplemente no hay mucha explicación. Uno trabaja, hace las cosas bien y simplemente no se da. Por más que le intentes dar vueltas y vueltas, a veces cuando menos te lo esperas, llega”, reflexionó sobre su reciente reencuentro con las redes.