El ambiente en el Centro Deportivo Azul (CDA) es de planificación total tras sellar la continuidad de Lucas Assadi hasta el año 2028. La dirigencia de Universidad de Chile ha puesto en marcha la segunda etapa de su “plan de blindaje”, cuyo objetivo es asegurar el patrimonio del club y mantener la base del proyecto deportivo de Fernando Gago ante posibles ofertas del extranjero.

Bajo la política instaurada por el gerente deportivo Manuel Mayo, el foco se centra en futbolistas con proyección internacional y capacidad de reventa que sean piezas inamovibles en el esquema estelar.

¿Quién es el próximo jugador que busca renovar la U de Chile?

Según informó el periodista Marcelo Díaz en el programa Pelota Parada de TNT Sports, el club ya definió su objetivo inmediato. La gerencia deportiva ha identificado a Maximiliano Guerrero como el próximo nombre prioritario para extender su vínculo contractual. El extremo de 26 años, ex Deportes La Serena, es considerado una pieza estratégica por su edad y rendimiento actual en el Campeonato Nacional 2026.

Respecto a las gestiones por el atacante, el comunicador detalló que la intención de la concesionaria es actuar con celeridad: “Es política del club como decía Mayo y ahora, irán a apurar las conversaciones con Maxi Guerrero. Es otro de los jugadores que interesa en que sea renovado por la edad, tiene 26 años y esperan renovarlo pronto para ya comenzar a asegurar a los jóvenes”.

La estrategia de blindaje de Azul Azul: Los plazos para Guerrero y Zaldivia

La planificación de Azul Azul contempla una estructura jerárquica para las negociaciones, priorizando la juventud antes que la experiencia. Una vez que se logre avanzar en el acuerdo con Guerrero, el club enfocará sus esfuerzos en los futbolistas de mayor recorrido dentro del plantel.

En este contexto, se reveló que el siguiente pilar en la lista de renovaciones es el defensor central Matías Zaldivia. Al respecto, Díaz añadió que: “Después irán por los consagrados como Matías Zaldivia, otro de los objetivos que tiene la gerencia deportiva en cuanto a las renovaciones”.

Con estos movimientos, el “Romántico Viajero” pretende evitar fugas de última hora y consolidar una base sólida que mezcle proyección y experiencia de cara a los desafíos de la temporada 2026.