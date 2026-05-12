Universidad de Chile le entregó una gran noticia a sus hinchas el pasado lunes luego de anunciar una de las noticias más esperadas: la renovación de Lucas Assadi. El talentoso volante terminaba contrato a fines de año, por lo que la incertidumbre sobre una posible salida como jugador libre, rondaba en el Centro Deportivo Azul.

Finalmente todo eso quedó atrás luego que extendiera su vínculo hasta el 2028. Tras estampar su firma, fue el propio Assadi quien alzó la voz y explicó los motivos de su renovación, dejando una importante reflexión.

¿Qué dijo Assadi tras renovar con U de Chile?

Lucas Assadi conversó con los canales oficiales del club, donde no ocultó su felicidad por extender su vínculo. “Este contrato nuevo significa mucho para mí. Era algo que venía buscando hace un par de meses atrás, lo venía conversando sobre todo con Manu (Manuel Mayo) y se dio ahora. Estoy muy feliz, muy orgulloso de renovar con el club de mis amores. Mis papás y mi familia también, de hecho hoy vamos a celebrar. Es algo muy bonito y un muy lindo paso en mi carrera”, dijo de entrada.

Al ser consultado sobre los motivos de su renovación, Assadi no lo dudó y explicó que no le hubiese gustado partir sin dejar ganancias a la institución que lo vio crecer. “Decido continuar acá porque, como dije, es el club de mis amores. No me hubiera gustado irme de la manera que se podría haber dado: sin jugar o sin renovar. Creo que esto es algo lindo y que estoy haciendo bien las cosas con el club que me ha dado todo. Estoy desde los siete años acá, así que es prácticamente todo este club para mí”, señaló.

¿Qué dijo Assadi sobre su presente en la U de Chile?

Otro de los temas que abordó Assadi fue su actualidad en Universidad de Chile, la cual está lejos de lo que esperan todos en el club. Sin embargo, el jugador es consciente de ello y contó que está trabajando para retomar su mejor versión. “Tuve una lesión que se me complicó bastante en el tobillo. La trabajo todos los días aquí con los kine, a mitad de semana voy a la clínica a hacerme un par de tratamientos más. Es todo para volver a mi nivel que es lo que tanto quiero”, indicó.

Por último, reveló cuáles son sus metas tras renovar su contrato. “Los objetivos personales son volver a mi nivel. Creo que he estado al debe con eso, he jugado poco, quiero volver a lo mío, a lo que yo sé. A encarar, convertir varios goles… quiero volver a eso. Y a nivel de club, levantar la copa a fin de año, es lo que todos queremos”, sentenció.