Lucas Assadi le puso punto final a una larga novela y este lunes firmó su renovación de su contrato con U de Chile, resolviendo el principal punto de conflicto de las últimas semanas: la cláusula de salida millonaria que había trabado el acuerdo desde enero y que ponía en riesgo la continuidad del “10” azul en el Campeonato Nacional 2026.

Según confirmó la Emisora Bullanguera, fue la nueva presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien mandató al gerente deportivo Manuel Mayo para cerrar la negociación, convirtiéndolo en el primer logro concreto de su gestión tras asumir el 28 de abril como la primera mujer en presidir un club de Primera División en Chile. El nuevo vínculo se extenderá hasta diciembre de 2028 con un importante aumento salarial para el puentealtino.

¿Cuál era la traba de la renovación de Lucas Assadi?

Todo giraba en torno a la cláusula de salida. Desde enero, La Tercera y TNT Sports habían reportado que la U ofrecía renovar hasta 2028 con un aumento salarial significativo, pero el entorno de Assadi consideraba excesiva la cláusula de salida de US$5 millones por el 100% del pase que exigía Azul Azul.

La solución finalmente llegó con una nueva cláusula de salida negociada, que equilibra los intereses del club y del jugador, según confirmó la Emisora Bullanguera. El detalle exacto del nuevo monto no fue revelado públicamente, pero lo concreto es que fue el desbloqueo de ese punto lo que permitió que las firmas se estamparan.

Lo que Assadi le ofrece a la U de Gago

Su perfil resuelve el problema que el propio Gago identificó ante La Calera. El técnico Fernando Gago señaló después de la derrota ante Unión La Calera que el equipo sufría por falta de “continuidad en el juego y circulaciones”, y que necesitaba “ese último pase cuando el rival se posicionaba bajo”. Assadi es el jugador de la U construido exactamente para eso.A sus 22 años, el puentealtino ya arrastra interés internacional concreto y una renovación con cláusula de salida razonable protege a la institución sin sacrificar la competitividad del jugador en el mercado.