Campeonato Nacional

Dos cambios: La oncena de U Católica para desafiar a U de Chile en el Clásico Universitario

U de Chile define su formación para el Clásico Universitario: Álvarez prepara ajustes clave

U Católica vs U de Chile © Sebastian Cisternas y Andres Pina/Photosport

U Católica vs U de Chile en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Huachipato vs Iquique © Eduardo Fortes/Photosport

Resumen de Huachipato vs Iquique por el Campeonato Nacional: goles, resultado y estadísticas
Coquimbo vs Unión Española © Felipe Zanca/Photosport

Cobresal vs Unión Española en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Huachipato e Iquique cierran la jornada sabatina de la fecha 25 / ©Photosport.

Huachipato vs Deportes Iquique en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Jeisson Vargas celebrando su gol ante Audax Italiano © Efrain Jara/Photosport

Resumen de La Serena vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional: goles, resultado y estadísticas
La Serena vs Audax Italiano © Alejandro Pizarro y Felipe Zanca/Photosport

La Serena vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
VIDEOS | Jornada para el olvido: Eduardo Vargas falló un penal y después cometió otro en Audax

Las métricas del Clásico Universitario: el historial entre U Católica y U de Chile

Así le ha ido a U de Chile sin Charles Aránguiz: los números del equipo sin su líder

Resumen de Palestino vs Everton por el Campeonato Nacional 2025: goles, resultado estadísticas

Palestino vs Everton: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025

Charles Aránguiz vs Arturo Vidal / Imago

Charles Aránguiz vs Arturo Vidal: ¿Quién ha sido más determinante para el fútbol chileno en 2025?
Los azules tendrán un problema en el cierre de temporada © Jonnathan Oyarzun/Photosport

U de Chile se queda sin estadio: el inesperado motivo que complica a los azules en el Campeonato Nacional
Colo Colo - Pepe Alvujar/Photosport

Lo quiso Brasil, pero se quedó en Colo Colo: el gesto que nadie vio venir
El récord que Zampedri podría romper ante la U y el efecto Garnero en la UC

“No es un partido más”: Zampedri encabeza el primer clásico de la UC en su nuevo estadio

El capitán azul anticipó el clásico con la UC © Andres Pina/Photosport

“Debemos competir más”: La potente reflexión de Marcelo Díaz que trasciende a la U de Chile
Fernando Ortiz, Colo Colo - Andres Pina/Photosport

Colo Colo en alerta: Fernando Ortiz viaja de urgencia y deja dudas antes del duelo con Limache
O'Higgins y Coquimbo animarán la jornada de domingo / ©Photosport.

O’Higgins vs Coquimbo Unido en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
En Colo Colo miran de reojo el regreso de algunos juveniles: Esto decidieron con miras al 2026

La contundente explicación desde U Católica para negarse a reprogramar el Clásico Universitario

El volante anticipó la recta final del torneo © Pepe Alvujar/Photosport

Colo Colo apunta alto: Felipe Méndez deja claro el gran objetivo de los albos en el Campeonato Nacional
Garnero pierde a una pieza importante en su esquema / ©Felipe Zanca/Photosport.

U Católica sufre un golpe antes del Clásico Universitario: Garnero pierde a su pieza más confiable
Javier Correa en Colo Colo © Felipe Zanca:Photosport

¿Llega ante Limache? Javier Correa ilusiona a Colo Colo en el Campeonato Nacional
No será el Ester Roa: Confirman el estadio en el que Huachipato recibirá a U de Chile

U de Chile, Audax / Dragomir Yankovic/Photosport

Felicevich bajo la lupa: la U de Chile afronta demanda de US$ 800 mil por fichaje fallido
Revelan cómo reaccionó Fernando Zampedri tras el duro choque que lesionó a Ignacio González

Un plantel casi completo: los 21 jugadores que deben volver a Colo Colo en 2026

Los celestes no se guardaron nada tras la reprogramación © Jorge Loyola/Photosport

O’Higgins estalla contra la ANFP: acusan presiones para reprogramar duelo ante Coquimbo
Patricio Toledo en la despedida de capitanes de la UC © Dragomir Yankovic:Photosport

Emoción total: U Católica prepara especial homenaje a Patricio Toledo en el Clásico Universitario
En la U ya piensan en el clásico © Jonnathan Oyarzun:Photosport

Gustavo Álvarez rompe el silencio tras la polémica por el clásico y lanza potente mensaje a la U Católica
En U Católica hacen potente advertencia a la U:

La demanda por el

Vicente Pizarro acumula 3 amarillas en el torneo / ©Pepe Alvujar/Photosport.

¿Está suspendido Vicente Pizarro en Colo Colo? La verdad tras la confusión
El apoyo total en el plantel de U de Chile por la continuidad de Gustavo Álvarez:

No se salva nadie: Le caen con todo a Lucas Cepeda por su opaco presente en Colo Colo

Ratifican una baja clave en Colo Colo para el duelo ante Limache

Se conoció el castigo para Charles Aránguiz por su expulsión en U de Chile

La UC y la U se medirán en el Claro Arena © Javier Torres/Photosport

El Clásico Universitario tiene árbitro confirmado: quién dirigirá el U Católica vs U de Chile
U Católica añade otro nombre a su lista de posibles fichajes: Jugó el Mundial de Clubes

Manuel Fernández en el triunfo ante la U de Chile / ©Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport.

“Somos un equipo obrero”: Manuel Fernández explicó el secreto que une a Coquimbo
El momento justo antes del choque entre González y Zampedri / ©Raul Zamora/Photosport.

Drama en Sausalito: ¿Cuál es el estado de Ignacio González tras el choque con Zampedri?
Aclaran la verdadera razón de la ausencia de Javier Correa en el duelo de Colo Colo y Coquimbo

U de Chile asegura a una de sus figuras hasta 2028 en plena planificación del próximo torneo

Colo Colo vs Limache: cambio de horario y aforo confirmado

Coquimbo Unido - Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón este fin de semana ante O’Higgins?
Sigue el torneo chileno con fixtures, resultados, tabla de posiciones, goleadores y toda la actualidad de Colo Colo, U de Chile, U Católica y todos los clubes del fútbol local.