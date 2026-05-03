Colo Colo cumple con su misión y vence a Coquimbo Unido por la cuenta mínima en la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, la cual estaba pendiente. En un duelo parejo entre el cacique y el actual monarca del fútbol chileno, los locales se lograron imponer con un gol de penal y otro en los minutos finales del encuentro, lo que les permite recuperar la cima en la tabla de posiciones.

Los locales desde el inicio del encuentro salieron a buscar el marcador, el cual logró abrirse desde los doce pasos con gol de Maximiliano Romero. Por su parte, los piratas intentaron consecutivamente romper la defensa alba, hasta que Guido Vadalá logró poner las tablas en Macul en el segundo tiempo. Cuando se esperaba que se repartieran puntos en la Ruca, Javier Correa apareció y marco por duplicado. Con este resultado, los dirigidos por Fernando Ortiz escalan a la cima del Campeonato Nacional con 24 unidades, mientras que el equipo comandado por Nicolás Caputto se mantiene en la octava posición con 16 puntos.

Los goles de Colo Colo vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo del partido fue totalmente de Colo Colo, quien fue explosivo en campo pirata y constante con diversas ocasiones, al punto que Lucas Pratto salvó a la visita sacando de la línea del arco un cabezazo de Villagra. A pesar de la complejidad de marcar, el Cacique logró abrir el marcador desde los doce pasos. Tras una falta de Dylan Escobar sobre Javier Correa, el árbitro dictaminó la pena máxima, ante la sentencia fue Maximiliano Romero quien marcó de penal.

En el segundo tiempo Coquimbo aprovechó que la escuadra local no estuvo precisa en defensa y tras una gran jugada colectiva fue el volante ofensivo Guido Vadalá quien dejó sin opciones a Gabriel Maureira para marcar el empate definitivo entre la escuadra alba y el actual monarca del fútbol nacional.

Cuando el encuentro llegaba a un lapso confuso sin mucho ataque por parte de los dos equipos, fue Javier Correa quien comandó la victoria del Cacique. A los 84 y 86 minutos el atacante argentino marcó dos golazos para que Colo Colo recupere la cima de la tabla de posiciones.

Estadísticas de Colo Colo vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9 Colo Colo 3 1 Half Time : 1 0 Finalizado Coquimbo Unido 84′

86′ Maximiliano Romero 45′ Tomas Alarcon 67′ Guido Vadala 56′ Elvis Hernandez 6′

Elvis Hernandez 6′ Dylan Escobar 45′

Dylan Escobar 45′ Cristian Zavala 70′

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Coquimbo Unido?

Tras ponerse al día en el torneo doméstico, Colo Colo deberá volver a ver acción por la Copa de la Liga. El próximo sábado 9 de mayo deberá recibir en el Estadio Monumental a Deportes Concepción por la quinta fecha del Grupo A de la competencia. El duelo se desarrollará a partir de las 17:30 horas. Cabe destacar que el Cacique comparte liderato con los piratas en la copa.

Por su parte, Coquimbo Unido también verá acción por el Grupo A de la Copa de la Liga, pero su rival será Huachipato. El duelo entre Piratas y Acereros se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso el próximo domingo 10 de mayo, a partir de las 15:00 horas.