En febrero, cuando la pretemporada no le garantizaba nada, Gabriel Maureira se quedaba en el Estadio Monumental después de los entrenamientos y trabajaba solo bajo los tres palos durante al menos una hora. Era el tercer arquero del plantel, sin minutos asegurados y sin que nadie se lo pidiera.

La oportunidad llegó en el peor contexto posible: Colo Colo perdía 0-1 ante Palestino en la jornada 10 cuando Fernando de Paul sufrió una desinserción del isquiotibial y tuvo que salir. Maureira entró con 20 minutos por jugar y el resultado en contra. No cometió errores y Ortiz lo mantuvo de titular para la jornada 11, la visita a Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde los albos ganaron 2-1.

Con 19 años y una entrada de emergencia como único antecedente, el portero de 1,92 metros forzó una decisión técnica que nadie en Macul anticipaba.

¿Por qué Ortiz confía en Maureira para lo que viene?

El técnico no dejó espacio para la ambigüedad: “Lo tiene merecido en base a su trabajo. Tiene toda nuestra confianza y la de sus compañeros”, declaró tras el triunfo en Concepción. Ahora con el siguiente desafío a la vuelta de la esquina, el Cacique tendrá que enfrentar a Coquimbo Unido en un duelo pendiente por la novena fecha del Campeonato Nacional, y Maureira apunta nuevamente a la titularidad.

Lo que respalda esa confianza no es solo lo que mostró en cancha. El trabajo extra de febrero en el Monumental fue lo que marcó la diferencia entre un arquero que llega preparado y uno que llega sorprendido por la oportunidad, por más que en el papel, su experiencia sea mayor.

Maureira tiene 110 minutos en 2026. Villanueva, cero

Los números de Transfermarkt grafican una inversión de roles que pocos anticipaban. Maureira acumula 110 minutos en la Liga Primera en apenas dos apariciones. Eduardo Villanueva, el melipillano que llegó a la temporada con más experiencia en el primer equipo y con convocatorias a partidos amistosos con la selección adulta de Chile en su haber, lleva cero minutos jugados en el campeonato durante todo 2026: once fechas como suplente o directamente fuera de la convocatoria.

La lesión de De Paul aceleró un proceso que de otra forma habría tomado más tiempo, pero lo cierto es que la jerarquía dentro del arco de Colo Colo se reordena en base a lo que pasa semana a semana, y estas dos semanas el puesto tiene dueño.