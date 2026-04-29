El mercado argentino se sacudió con el llamado de emergencia desde las oficinas de Boca Juniors hacia La Paternal. La sensible baja de Agustín Marchesín obligó al Consejo de Fútbol xeneize a buscar un reemplazo de garantías, y el nombre de Brayan Cortés apareció como la opción más sólida debido a su impecable registro en el presente torneo trasandino.

La respuesta de Argentinos Juniors no se hizo esperar: el iquiqueño no está a la venta. Sin embargo, para blindar definitivamente al portero ante la presión de un gigante del continente, el club debe activar una fórmula contractual ya establecida con Colo Colo. Este movimiento administrativo no solo aseguraría la continuidad del seleccionado chileno en Argentina hasta 2029, sino que activaría de inmediato una transferencia de dinero que en el Estadio Monumental esperan con ansias.

¿Por qué Boca Juniors realizó un sondeo por Brayan Cortés?

Boca Juniors busca a Brayan Cortés debido a la necesidad de un portero con rodaje internacional tras la lesión de Agustín Marchesín, quien es baja sensible para la Copa Libertadores.

El panorama en Casa Amarilla cambió drásticamente en las últimas horas. Diego Martínez necesita un especialista bajo los tres palos que conozca la presión de los torneos continentales, y Cortés encaja perfecto en ese perfil tras su largo recorrido en el Cacique y la Roja.

Su estadística actual es el mejor argumento: ha disputado 19 partidos como titular indiscutido y solo ha recibido 13 goles, siendo pieza fundamental para que el equipo de Nicolás Diez lograra la clasificación a los playoffs. Aunque el sondeo fue preliminar, la negativa de Argentinos Juniors fue rotunda, amparándose en la importancia del arquero para el proyecto deportivo de esta temporada.

¿Cuál es la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés?

La fórmula consiste en ejecutar la opción de compra por el 80% de los derechos económicos de Brayan Cortés, fijada en 500 mil dólares en el contrato con Colo Colo.

El problema radica en que, legalmente, el jugador sigue perteneciendo a los registros albos y se encuentra en Argentina bajo una cesión temporal que expira en diciembre de 2026. Ante el acecho de Boca Juniors, la dirigencia del “Bicho” mantiene la evaluación interna para hacer efectiva la compra ahora mismo.

Si Argentinos deposita el medio millón de dólares, pasará a controlar el pase del arquero y formalizará el contrato que ya tienen acordado con el futbolista por las próximas tres temporadas. Esta es la vía técnica que el club de La Paternal planea utilizar para cerrar cualquier puerta de salida hacia el equipo de la Ribera.

¿Cómo beneficia a Colo Colo el interés de Boca por Brayan Cortés?

Colo Colo se beneficia porque el interés de Boca presiona a Argentinos Juniors a pagar los 500 mil dólares de la cláusula mucho antes de lo presupuestado originalmente.

En la interna de Blanco y Negro saben que esta jugada del mercado les conviene por donde se mire. Si Argentinos Juniors decide blindar a su figura ante el interés xeneize, el Cacique recibirá una inyección de dólares frescos que no estaban contemplados para este semestre.

Además, el Cacique conservaría un 20% del pase pensando en una futura transferencia a Europa o a otro mercado mayor. Tras el paso de Cortés por Peñarol de Uruguay, su consolidación en Argentina es la noticia que esperaban en Macul para rentabilizar definitivamente su salida.

Estadísticas y detalles del contrato de Brayan Cortés

Detalle Registro Técnico Partidos en Argentinos (2026) 19 encuentros Goles recibidos 13 tantos Valor de la opción (80%) 500.000 USD Vencimiento de préstamo Diciembre 2026 Extensión de contrato (si compran) Diciembre 2029

El desenlace de esta historia depende ahora de la celeridad con que se muevan los papeles en Buenos Aires. Mientras el iquiqueño se enfoca en la fase final del torneo, la dirigencia de Argentinos sabe que cada valla invicta aumenta el apetito de sus competidores. El panorama cambió y la pregunta queda instalada: ¿Efectuará el “Bicho” el depósito a Colo Colo antes de que Boca Juniors presente una oferta que cambie las reglas del juego?