Este miércoles 29 de abril no es un día cualquiera en las oficinas de Pedrero. La Junta Ordinaria de Accionistas que se celebra en el Estadio Monumental marca el inicio de una era de poder sin contrapesos para Aníbal Mosa, quien tras una agresiva OPA ha logrado desarticular al bloque opositor. Este movimiento político coincide con decisiones estructurales que definirán el rumbo del club para la próxima década, incluyendo alianzas internacionales para la infraestructura y un reordenamiento administrativo que busca blindar el éxito deportivo del equipo de Fernando Ortiz.

En lo deportivo, Colo Colo cierra filas para mantener el liderato del Campeonato Nacional. Con el parte médico oficial de Fernando de Paul ya sobre la mesa y una decisión técnica clara respecto al reemplazo bajo los tres palos, el plantel se enfoca en lo que viene. La estabilidad institucional que busca Mosa en el directorio parece ser el reflejo de lo que Ortiz exige en la cancha: orden, proyecciones claras y confianza absoluta en el proyecto que hoy tiene al Eterno Campeón en lo más alto.

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