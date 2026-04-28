El presente de Colo Colo bajo el mando de Fernando “Tano” Ortiz invita a la ilusión. Liderando el Campeonato Nacional junto a Deportes Limache y peleando en la cima de la Copa de la Liga, el ambiente en el Estadio Monumental debería ser de pura tranquilidad. Sin embargo, en las oficinas de Blanco y Negro ya comenzaron a pasar la escoba de cara al armado del plantel para la próxima temporada.

La concesionaria perdió la paciencia con uno de los fichajes más rimbombantes y costosos del último tiempo, sentenciando su salida inminente tras no cumplir con las millonarias expectativas.

¿Qué figura millonaria de Colo Colo tiene los días contados?

Se trata del volante argentino Claudio Aquino, quien llegó al club a inicios de 2025. El mediocampista aterrizó en Macul con el tremendo pergamino de haber sido el mejor “10” del fútbol argentino tras brillar y ser campeón con Vélez Sarsfield.

Su llegada libre le significó firmar un contrato de dos años con un sueldo de primer nivel para el medio local. No obstante, el nivel mostrado por el trasandino nunca estuvo a la altura de su cartel y Fernando Ortiz ya dejó de considerarlo como un inamovible en su oncena titular.

La contundente revelación que confirma el adiós de Claudio Aquino

La dirigencia no extenderá el contrato del jugador, el cual expira a fin de este 2026. Así lo reveló el periodista Cristian Alvarado en el programa radial De Puntete, entregando detalles exclusivos sobre la postura de la concesionaria.

Respetando la información del comunicador, el escenario es definitivo: “Claudio Aquino tiene contrato hasta diciembre y se ha especulado que seguramente no va a continuar, en Blanco y Negro no van a hacer efectiva la prolongación del vínculo”.

Sobre los motivos de esta drástica decisión, Alvarado transparentó que el factor etario también pesa: “No es menor que en julio cumple 35 años y la información que tengo es que hoy, Claudio Aquino está más fuera que dentro para la próxima temporada”.

A esto se suma la decepción directiva por su nivel en la cancha: “No hay mucha intención por parte de Blanco y Negro. Entienden que todavía no logra despegar y lo ven con cierta preocupación. Finalmente, no ha estado al nivel que esperaban”.

Los fríos números de Aquino en la actual temporada

Las estadísticas respaldan la molestia de los hinchas y de la dirigencia alba. En lo que va de la presente temporada 2026, el jugador de 34 años solo ha sido titular en cinco de los nueve encuentros disputados, registrando un bajo aporte de dos goles y dos asistencias (incluyendo el pase a Javier Correa para el agónico triunfo por 2-1 ante Universidad de Concepción el pasado fin de semana).

Un rendimiento insuficiente para un armador que llegó para ser el líder futbolístico del Centenario. Como bien sentenció el reportero en su exclusiva: “Todavía nadie se recuerda el gran partido de Claudio Aquino en Colo Colo y todo indica que llegará hasta diciembre, termina la temporada y no continuará en el Estadio Monumental”.