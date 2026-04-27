Colo Colo respira el aire puro de la cima, pero en Macul saben que el liderato compartido con Deportes Limache es solo el primer paso. El triunfo 2-1 sobre Universidad de Concepción en el Ester Roa no fue solo una victoria estadística, sino un desahogo emocional que dejó al equipo de Fernando Ortiz con 21 unidades y la ventaja de tener un partido menos. La jornada en Collao dejó postales que marcarán la temporada: desde la consolidación del joven Gabriel Maureira en el arco hasta el llanto desconsolado de un delantero que rompió su sequía en el momento más crítico.

Sin embargo, en Macul no hay espacio para el relajo. El foco se traslada de inmediato al duelo pendiente frente a Coquimbo Unido, donde el “Tano” Ortiz ya diagrama una estrategia que incluye el regreso de su máximo referente para asaltar el liderato en solitario. Pero no todo es tranquilidad; mientras la hinchada agota los tickets, una sombra administrativa proyecta dudas sobre la continuidad de uno de los pilares defensivos del equipo, cuya permanencia en el Estadio Monumental pende de un hilo de cara al segundo semestre de 2026.

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