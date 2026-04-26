El nombre de Brayan Cortés volvió a sonar con fuerza en Colo Colo tras la lesión de Fernando De Paul, pero la novela duró poco. Argentinos Juniors salió al paso de los rumores y desmintió de plano que el portero chileno tenga problemas económicos con el club, cerrando así la puerta a un posible retorno anticipado al Estadio Monumental.

El propio Cortés había dado señales claras de su intención de quedarse en Argentina, y ahora su club lo respaldó con un comunicado oficial.

¿Qué dijo Argentinos Juniors sobre los rumores con Brayan Cortés?

Todo comenzó cuando el periodista Jorge “Coke” Hevia reveló en Radio Pauta que Cortés vivía una compleja situación económica en Argentina, donde supuestamente no habría recibido su sueldo. “Blanco y Negro ya sabe de la situación económica en Argentina. No es que lo vayan a traer, pero tampoco lo descarten”, afirmó el comunicador.

Sin embargo, desde el otro lado de la cordillera llegó una respuesta contundente. Según informó el periodista César Luis Merlo, Argentinos Juniors desmintió tener deudas con el portero chileno.

“El club informa que el primer equipo se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”, señaló la institución trasandina en un comunicado oficial.

Además, el club reveló detalles clave sobre el futuro del jugador: “AAAJ posee una opción de compra por el 80% de los derechos económicos del arquero, fijada en USD 500.000, y en caso de ejecutarse ya tiene firmado su contrato hasta diciembre de 2029″, completaron desde Argentinos Juniors.

¿Volverá Brayan Cortés a Colo Colo?

Brayan Cortés pertenece a Colo Colo y se encuentra cedido a Argentinos Juniors hasta fin de año. Si bien la lesión de Fernando De Paul abrió la posibilidad de un retorno anticipado al Cacique, esta opción se ha ido diluyendo con el correr de las horas.

El propio portero había sido claro sobre sus intenciones hace algunas semanas en conversación con AS Chile. “¿Volver? Estoy enfocado en Argentinos, después ya veré qué pasará más adelante… He crecido mucho como jugador, me siento muy feliz. Siempre quise jugar en el extranjero y hoy estoy disfrutando”, señaló.