Colo Colo prepara su duelo ante U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026 y la gran duda de Fernando Ortiz es la decisión por el arquero titular tras la lesión de Fernando e Paul: Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva son los candidatos a quedarse con el puesto.

Además, Aníbal Mosa tuvo que extender hasta el 2 de junio su Oferta Pública de Adquisición (OPA) para quedarse con las acciones del bloque Vial Ruiz-Tagle en Blanco y Negro, debido a que debe esperar que se enteguen los estados financieros de la institución para recién poder hacer efectiva la compra.

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