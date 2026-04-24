Mientras Fernando Ortiz concentra todas sus energías en el vital choque de este domingo ante Universidad de Concepción para no ceder terreno en el Campeonato Nacional 2026, al otro lado de la cordillera detonaron una verdadera bomba de mercado.

La prensa argentina aseguró en las últimas horas que Colo Colo estaría tras los pasos de un pilar de la Selección Chilena para potenciar su defensa de cara al segundo semestre: Paulo Díaz. El zaguero nacional no vive su mejor presente en el fútbol trasandino y su nombre comenzó a sonar con fuerza para concretar un inesperado retorno a Macul.

¿Por qué Paulo Díaz suena como posible refuerzo de Colo Colo?

El defensor chileno no tiene espacio en River Plate y la dirigencia “Millonaria” está dispuesta a facilitar su salida inmediata. La información fue destapada por los periodistas argentinos Sebastián Srur y Renzo Pantich, quienes siguen el día a día del cuadro de Núñez.

En el programa 990 Sports, aseguraron que Blanco y Negro ya habría manifestado su interés formal e, incluso, tendría una oferta sobre la mesa. “Colo Colo lo quiere a Paulo Díaz”, avisaron desde Argentina, detallando que River Plate no pondría mayores trabas para desprenderse del jugador en el próximo mercado invernal.

¿Cuánto cuesta el pase y cuál es el millonario sueldo de Paulo Díaz?

La gran traba para la operación son los 2 millones de dólares que pide River por su salida y el sueldo de 200 millones de pesos mensuales del jugador. Si bien en Argentina aseguran que el cuadro “Millonario” quiere dejarlo partir (tiene contrato hasta diciembre de 2027), las cifras que maneja el seleccionado nacional son astronómicas para la realidad del fútbol chileno. Actualmente, Díaz percibe un salario de 1.7 millones de dólares al año, un monto que la concesionaria alba, que recién viene equilibrando sus arcas tras las duras pérdidas financieras de 2025, no está en condiciones de asumir en su totalidad.

¿Qué dicen en el Estadio Monumental sobre la oferta por el jugador?

Fuentes al interior del club descartan a Al Aire Libre una oferta formal, asegurando que la gerencia deportiva aún no define los puestos a reforzar. A pesar del fuerte ruido que llega desde la prensa de Buenos Aires, la realidad en las oficinas de Pedrero es de cautela. Hasta el momento, el nombre de Paulo Díaz no ha sido abordado en las reuniones de directorio ni existe una negociación en curso aprobada por Fernando Ortiz. Por ahora, la operación se mantiene en categoría de rumor de mercado, a la espera de que el club defina su presupuesto oficial para la segunda rueda del campeonato.