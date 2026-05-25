Datos Clave La obsesión del DT: Fernando Ortiz pidió expresamente a la dirigencia el fichaje de un mediocampista ofensivo con vasta experiencia internacional, quien actualmente brilla en Argentina. El mapa de refuerzos: La gerencia deportiva liderada por Daniel Morón tiene claro que buscarán un extremo y un “10”, contando con la gran ventaja de tener aún un cupo de extranjero disponible en el plantel. La postura presidencial: Aníbal Mosa llamó a la calma y confirmó que las negociaciones formales arrancarán una vez que el “Cacique” dispute los dos compromisos que le restan en la primera rueda.

El ambiente en el Estadio Monumental es de pura algarabía tras adjudicarse el clásico ante Universidad Católica y consolidar un liderato absoluto en el Campeonato Nacional 2026, sacándole ocho puntos de ventaja a su escolta. Sin embargo, en la concesionaria de Blanco y Negro no hay espacio para el relajo.

Con el objetivo de levantar la corona a fin de año, el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz ya comenzó a planificar la ventana de transferencias de invierno y puso sobre la mesa el nombre de un refuerzo de máxima jerarquía.

¿Quién es el seleccionado nacional que Fernando Ortiz pidió para Colo Colo?

De acuerdo a la información revelada por el portal partidario DaleAlbo, el estratega argentino ya definió a su principal candidato para tomar las riendas del mediocampo de Colo Colo en el segundo semestre. Se trata de Diego Valdés.

El jugador de 32 años, formado en Audax Italiano y con un amplio currículum en la Selección chilena, milita actualmente en Vélez Sarsfield de Argentina. El perfil futbolístico del “10” es del total agrado de Ortiz, quien desea imperiosamente que sea el gran conductor del equipo.

Cabe destacar que, por el momento, el interés se mantiene en una fase de análisis y no existe ninguna oferta formal ni negociaciones avanzadas. El “Cacique” saldrá al mercado con la misión específica de incorporar a un volante ofensivo y a un extremo, jugando con la ventaja administrativa de poseer un cupo de extranjero libre que amplía su abanico de posibilidades.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre los refuerzos de Colo Colo?

Pese a la ansiedad natural de los hinchas por cerrar incorporaciones de peso, desde la directiva optan por la cautela. Tras el triunfo dominical en el Claro Arena, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, enfrentó los micrófonos y fijó los plazos exactos que manejará la institución para abrochar a sus nuevos jugadores.

El timonel albo confirmó que la maquinaria ya está en marcha, aunque con paños fríos: “Daniel Morón, Jaime Pizarro y el técnico han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes”, confesó el empresario.

Ahondando en el tema, Mosa fue categórico en señalar que no se desconcentrarán del presente deportivo: “El otro día hablé con Carlos (Palacios) porque siempre hablo con los jugadores para saber cómo están. El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, sentenció, dejando en claro que las próximas semanas serán cruciales en los pasillos de Pedrero.