Datos Clave Colo Colo se quedó con el clásico: Los albos derrotaron por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena. Las claves de Ortiz: El Tano valoró la actitud del equipo para revertir el marcador. Evitó la polémica: El DT desconoce qué pasó sobre el final entre los jugadores de ambas escuadras.

Colo Colo sigue a paso firme en el Campeonato Nacional. Los albos derrotaron a Universidad Católica en su primer clásico en el Claro Arena y estiraron su distancia en la cima de la tabla de posiciones.

Tras el partido, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, analizó la victoria y destacó la actitud del equipo y el renacer goleador de Javier Correa, quien anotó un doblete para sellar el triunfo.

¿Qué dijo Ortiz tras el triunfo en el clásico?

En primer lugar, el director técnico fue consultado por la intensidad que tuvo el compromiso, el cual tuvo más de un momento tenso entre los protagonistas a lo largo de los 90 minutos. “Se vivió como un clásico. Pudimos sacar un triunfo en una cancha difícil, seguimos sumando y vamos creciendo”, dijo de entrada en conversación con TNT Sports.

Sobre el dubitativo inicio de Colo Colo, el Tano apuntó que “lo dije en el entretiempo, entramos pensando en qué iba a pasar, ellos entraron jugando un clásico, pero lo pudimos revertir con actitud y con ganas de querer ganar un clásico y el resultado está a la vista”.

Ortiz destacó a Correa y evitó la polémica del final

Por otro lado, Ortiz destacó el gran presente que vive Javier Correa, quien volvió a convertir, aunque debió abandonar el campo de juego producto de algunas molestias físicas. El DT valoró lo hecho por el delantero y confía en que no haya sufrido una lesión de gravedad. “Está en un buen momento, ojalá no sea nada lo que le pasó, así que esperamos que siga así”, indicó.

Por último, al estratega del Popular le preguntaron qué ocurrió sobre el final del duelo, cuando jugadores de uno y otro equipo se enfrentaron en una acalorada discusión. “Yo estaba abajo, no sé lo que pasó, pero es un clásico”, sentenció.