Colo Colo vive este sábado su última jornada de entrenamiento con miras al clásico de este domingo ante U Católica en el Claro Arena, en el que puede alejarse a 10 puntos de su rival de turno y afianzar su lugar en la cima del Campeonato Nacional 2026.

Los Albos contarán con sus goleadores Javier Correa y Maximiliano Romero, aunque es probable que solo uno de ellos sea titular en este compromiso. Será un día en el que Fernando Ortiz defina la formación.

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