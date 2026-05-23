Colo Colo ya tiene definida la formación para el clásico ante U Católica, duelo que se disputará en el Claro Arena, y en el que los Albos pueden alejarse en el primer puesto del Campeonato Nacional 2026. Se trata de un duelo trascendental.

Para este compromiso la gran duda era si Fernando Ortiz iba a poder contar con Javier Correa o Maximiliano Romero, delanteros que presentaron dolencias y lesiones recientemente. Finalmente, ambos están disponibles, pero solo uno será titular en la precordillera.

Los 11 de Colo Colo para enfrentar a U Católica en el clásico

La formación de Colo Colo será: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa, Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Javier Correa.

El “Chino” Hernández es el elegido de Fernando Ortiz para acompañar a Correa en el ataque. El joven delantero tuvo una gran presentación en el 6-2 ante Ñublense y el Tano le ratifica la confianza, dejando en el banco a Romero, quien fue clave en las primeras fechas del Campeonato Nacional 2026.

¿Y cómo jugará U Católica ante Colo Colo en el Claro Arena?

Las informaciones que han emanado desde la precoridllera es que U Católica no variará mucho en la formación que le ganó a Barcelona SC por la Copa Libertadores.

La oncena que enfrentará a Colo Colo será: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Cristian Cuevas; Jhojan Valencia, Gary Medel, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

¿Cuándo juegan U Católica vs Colo Colo?

U Católica recibe a Colo Colo este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el estadio Claro Arena por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2026.

Tras este partido, Los Cruzados prepararán su duelo decisivo en Copa Libertadores frente a Boca Juniors en La Bombonera, el que tiene fecha del jueves 28 de mayo a las 20:30 horas.

El clásico será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.