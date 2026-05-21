Colo Colo continúa preparándose para su primer clásico en el Claro Arena. Los albos visitarán este domingo a Universidad Católica y en la antesala del cruce Javier Correa encendió las alarmas luego que presentara algunas molestias en la goleada sobre Ñublense. Sin embargo, en las últimas horas fue el propio delantero quien tranquilizó a los hinchas y aclaró que espera estar en condiciones para el fin de semana.

Por otro lado, el líder absoluto del Campeonato Nacional ya mira de reojo el próximo mercado y un viejo anhelo volvió a entrar en escena. Se trata de Luciano Cabral, quien aseguran desde Argentina, nuevamente interesa en el Cacique. Eso sí, su elevado costo podría entrampar su posible arribo al Estadio Monumental.

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