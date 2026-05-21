Noticias de Colo Colo hoy jueves 21 de mayo: Delantero tranquiliza tras su lesión y viejo anhelo vuelve a entrar en escena
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Bastián Catalán
Mientras los albos piensan en el clásico, la dirigencia ya baraja algunas opciones en el mercado para reforzar al equipo. Conoce todas las novedades de Colo Colo este 21 de mayo.
Colo Colo continúa preparándose para su primer clásico en el Claro Arena. Los albos visitarán este domingo a Universidad Católica y en la antesala del cruce Javier Correa encendió las alarmas luego que presentara algunas molestias en la goleada sobre Ñublense. Sin embargo, en las últimas horas fue el propio delantero quien tranquilizó a los hinchas y aclaró que espera estar en condiciones para el fin de semana.
Por otro lado, el líder absoluto del Campeonato Nacional ya mira de reojo el próximo mercado y un viejo anhelo volvió a entrar en escena. Se trata de LucianoCabral, quien aseguran desde Argentina, nuevamente interesa en el Cacique. Eso sí, su elevado costo podría entrampar su posible arribo al Estadio Monumental.
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Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.