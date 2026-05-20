Datos Clave La infracción: El informe de Gastón Philippe consignó que el DT argentino ingresó a la cancha tras la derrota ante Coquimbo Unido para “desaprobar” su labor. La sanción: El Tribunal determinó castigar a Ortiz con un partido de suspensión, marginándolo del trascendental choque ante Huachipato en Talcahuano. El gran alivio: Al tratarse de torneos distintos, el castigo no se traslada a la Liga de Primera, por lo que el entrenador sí estará en la banca para el clásico ante la UC.

El cuerpo técnico de Colo Colo no solo mastica la amargura de la reciente derrota ante Coquimbo Unido que complicó severamente sus opciones en la Copa de la Liga 2026, sino que ahora suma un nuevo e importante dolor de cabeza administrativo. Durante las últimas horas, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionó en Quilín y emitió su veredicto definitivo respecto a la expulsión que sufrió el entrenador Fernando Ortiz en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, confirmando una sensible baja para el banquillo popular de cara a la definición del certamen.

¿Por qué el Tribunal de Disciplina castigó a Fernando Ortiz?

Para entender la resolución de la justicia deportiva, hay que remitirse al cierre de la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga. Tras el pitazo final que decretó la caída alba en el puerto pirata, el estratega trasandino perdió la compostura y se fue directamente contra los jueces del compromiso.

El árbitro central de aquel encuentro, Gastón Philippe, fue lapidario en su informe oficial, el cual sirvió como prueba irrefutable para la ANFP. En el documento, el colegiado consignó que el técnico del “Cacique” ingresó al terreno de juego una vez terminado el partido con el único objetivo de “desaprobar” su labor referil, situación que derivó en la tarjeta roja directa en ese mismo instante.

Tras evaluar los antecedentes, el Tribunal de Disciplina acordó de forma unánime castigar a Fernando Ortiz con un partido de suspensión efectivo para dicha competencia.

La “final” que se pierde Fernando Ortiz y su presencia ante U Católica

El castigo llega en el peor momento posible para Colo Colo en la Copa de la Liga. Con esta sanción, Ortiz no podrá dirigir a sus pupilos en el vital encuentro frente a Huachipato, programado para el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano. Dicho compromiso es una verdadera “final”, ya que el equipo está obligado a conseguir los tres puntos ante los acereros y, además, rogar por una derrota de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción para lograr avanzar a las ansiadas semifinales del Grupo A.

Sin embargo, dentro de la mala noticia, en el Estadio Monumental respiran aliviados por un detalle reglamentario fundamental. Como la sanción aplica exclusivamente para la Copa de la Liga, esta no tiene validez para el Campeonato Nacional 2026.

Por ende, Fernando Ortiz estará completamente habilitado y presente en el banco de suplentes para dirigir el trascendental clásico de este domingo 24 de mayo (18:00 horas) ante Universidad Católica en el Claro Arena.