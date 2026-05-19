Datos Clave Éxodo invernal: Cristián Riquelme dejará Colo Colo a préstamo debido a su escaso protagonismo y un bullado episodio de indisciplina. Alerta en delantera: Javier Correa se encuentra bajo tratamiento kinésico por una dolencia muscular, aunque aseguró que llegará al duelo ante la UC. Clásico confirmado sin visita: Colo Colo visita a Universidad Católica este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Claro Arena.

Colo Colo regresó a los entrenamientos este martes en el Estadio Monumental con el ánimo por las nubes, pero con la mente puesta en resolver urgencias inmediatas. La aplastante victoria por 6-2 sobre Ñublense ratificó el liderato absoluto en el Campeonato Nacional 2026 y significó la mejor exhibición colectiva en lo que va del proceso de Fernando Ortiz. Sin embargo, la algarabía en Pedrero dio paso rápidamente a la planificación estratégica, ya que el Cacique se enfoca de lleno en el Clásico de este domingo frente a Universidad Católica en la precordillera, un desafío crucial para estirar la ventaja en la tabla y para que el estratega argentino pueda sacudirse la espina de no haber ganado partidos de alta convocatoria en el plano local.

Más allá de la preparación táctica en el césped de La Ruca, los escritorios de Blanco y Negro se mueven a toda velocidad. La gerencia deportiva liderada por Daniel Morón ya visó la primera salida del plantel de cara al mercado invernal, resolviendo el futuro de un jugador que nunca logró afianzarse ni cumplir con las expectativas institucionales. Entre evaluaciones médicas contrarreloj para cuidar a las principales figuras ofensivas, decisiones drásticas sobre la conformación del equipo para el segundo semestre y los históricos acuerdos alcanzados con el Gobierno para el retorno de los hinchas visitantes, el Eterno Campeón vive un martes de definiciones absolutas.

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