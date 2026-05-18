Noticias de Colo Colo hoy 18 de mayo: El aviso de Vidal tras la histórica goleada y la millonaria campaña que une al Cacique
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Carla Bernucci
Tras aplastar a Ñublense en el Monumental para consolidarse en la cima de la Liga de Primera, el King lanzó una contundente advertencia al resto de los clubes. En paralelo, Blanco y Negro activa una reunión estratégica con el Gobierno y se revela una notable cruzada solidaria.
Colo Colo vive un lunes de absoluta algalgravía y con la confianza por las nubes. La noche del domingo en el Estadio Monumental rozó la perfección: con una exhibición de contundencia ofensiva que no se registraba en el plano local desde hacía temporadas, el equipo de Fernando Ortiztrituró a Ñublense por 6-2. El resultado no solo sirvió para sacudirse con fuerza de la frustración copera en el norte, sino que le permitió al Cacique aprovechar los tropiezos de sus perseguidores para afianzarse como el líder exclusivo del Campeonato Nacional 2026 con una cómoda cuenta de ahorro de cinco unidades.
Más allá del carnaval en la cancha, la jornada de hoy traslada la acción a las oficinas gubernamentales y al plano social. Mientras las máximas figuras del plantel blindan el proceso del “Tano” Ortiz y destacan la comunión entre los referentes y la patrulla juvenil, la dirigencia de Blanco y Negro se alista para una cumbre de alta seguridad en la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. Con el clásico ante Universidad Católica a la vuelta de la esquina, las próximas horas definirán las reglas del juego para la fanaticada alba de cara al segundo semestre de este 2026.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).