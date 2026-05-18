Datos Clave Liderazgo absoluto: El Cacique goleó 6-2 a Ñublense, estiró a cinco puntos su ventaja sobre Huachipato y llegó a 27 unidades. Cita institucional: Jaime Pizarro asiste este lunes a las 17:00 a la Delegación Presidencial para coordinar la vuelta del público visitante. Causa solidaria: El club subastará las camisetas del plantel y Blanco y Negro duplicará lo recaudado en ayuda de Julián, paciente de Duchenne.

Colo Colo vive un lunes de absoluta algalgravía y con la confianza por las nubes. La noche del domingo en el Estadio Monumental rozó la perfección: con una exhibición de contundencia ofensiva que no se registraba en el plano local desde hacía temporadas, el equipo de Fernando Ortiz trituró a Ñublense por 6-2. El resultado no solo sirvió para sacudirse con fuerza de la frustración copera en el norte, sino que le permitió al Cacique aprovechar los tropiezos de sus perseguidores para afianzarse como el líder exclusivo del Campeonato Nacional 2026 con una cómoda cuenta de ahorro de cinco unidades.

Más allá del carnaval en la cancha, la jornada de hoy traslada la acción a las oficinas gubernamentales y al plano social. Mientras las máximas figuras del plantel blindan el proceso del “Tano” Ortiz y destacan la comunión entre los referentes y la patrulla juvenil, la dirigencia de Blanco y Negro se alista para una cumbre de alta seguridad en la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. Con el clásico ante Universidad Católica a la vuelta de la esquina, las próximas horas definirán las reglas del juego para la fanaticada alba de cara al segundo semestre de este 2026.

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