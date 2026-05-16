Datos Clave Zonas a reforzar: El cuerpo técnico del Cacique prioriza la contratación de un lateral derecho y un extremo por la misma banda. Cifra inalcanzable: Independiente tasó la salida de Luciano Cabral en un monto prohibitivo para la realidad alba. Cierre de fronteras: Desde Deportes Limache descartaron llamados de Pedrero y bloquearon la salida de sus dos principales figuras.

Colo Colo lidera con solidez el Campeonato Nacional 2026, consolidándose como el principal candidato a alzar la corona del fútbol chileno. Sin embargo, el gran presente deportivo en la tabla de posiciones no nubla los planes de la dirigencia de Blanco y Negro, que ya mira de reojo la planificación del segundo semestre.

Con el mercado de fichajes invernal a la vuelta de la esquina, el estratega Fernando Ortiz entregó las necesidades urgentes para blindar al plantel, abriendo una etapa de intensas carpetas que ya sumó sus primeros tropiezos económicos y dirigenciales en el mercado local e internacional.

¿Cuáles son los refuerzos que busca Colo Colo para el segundo semestre?

De acuerdo al portal En Cancha, el cuerpo técnico del “Tano” Ortiz tiene totalmente diagnosticadas las falencias del plantel actual. La primera gran urgencia radica en la plaza del lateral derecho, un puesto donde Jeyson Rojas y Matías Fernández no han logrado convencer al estratega, obligándolo a rotar constantemente e incluso a modificar su dibujo táctico hacia una línea de tres centrales para el próximo compromiso frente a Ñublense.

La segunda prioridad es la incorporación de un extremo por la banda derecha, una zona que quedó desguarnecida tras la lesión de Marcos Bolados y la salida de Cristián Zavala, forzando la utilización de los juveniles Leandro Hernández y Francisco Marchant en el ataque.

En la carpeta de Blanco y Negro ya asoman nombres del medio local como Martín Sarrafiore y Francisco González de O’Higgins, además de alternativas defensivas que gustaban a principio de año, como Francisco Salinas de Coquimbo Unido e Ian Garguez de Palestino.

El millonario monto que aleja a Luciano Cabral del Estadio Monumental

Más allá de las bandas, la gran obsesión del presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, sigue siendo el enganche Luciano Cabral. No obstante, el anhelado fichaje del talentoso volante creativo sufrió un durísimo golpe financiero desde Argentina. Según reveló el periodista Matías Martínez del medio partidario De la Cuna al Infierno, y replicado por DaleAlbo, el jugador se encuentra actualmente relegado en Independiente de Avellaneda bajo la conducción de Gustavo Quinteros, pero el cuadro de Avellaneda no pretende dejarlo salir fácilmente.

El conjunto trasandino, que desembolsó en su momento 2,3 millones de dólares por el 90% de su carta, tasó el pase del mediocampista de 31 años en un piso mínimo de 3,5 millones de dólares, argumentando que no existe un volante de sus características en el mercado vecino. Esta cifra resulta completamente prohibitiva para las arcas de Macul, obligando a la gerencia técnica a buscar variantes en el continente para potenciar la zona de creación, considerando además el irregular rendimiento que ha exhibido Claudio Aquino bajo el esquema de Ortiz.

Deportes Limache cierra la puerta a Blanco y Negro por sus dos figuras

Las dificultades para rearmar el plantel albo no solo provienen del extranjero. Dos de las grandes figuras de la sorpresiva campaña de Deportes Limache, Jean Meneses y Joaquín Montecinos, habían comenzado a rondar con fuerza en las oficinas del Estadio Monumental como opciones viables para potenciar los extremos de Colo Colo de cara a la segunda rueda.

Sin embargo, la opción de ver a los delanteros vestidos de blanco fue drásticamente sepultada por la máxima autoridad del cuadro tomatero. En conversación con ADN Deportes, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, desmintió cualquier tipo de contacto formal o informal por parte de la dirigencia colocolina. El mandamás fue tajante al señalar que no ha llegado ninguna oferta por ambos futbolistas y aclaró que en el caso específico de Jean Meneses, su contrato estipula una cláusula de salida que es válida única y exclusivamente para ofertas provenientes del extranjero, calificando los rumores como simples especulaciones propias del cierre de la primera rueda.