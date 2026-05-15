Noticias de Colo Colo hoy 15 de mayo: La polémica programación de la ANFP y el duro informe que condena a Ortiz
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Carla Bernucci
Mientras el plantel afina detalles para defender la punta ante Ñublense, la ANFP enciende el debate tras confirmarse la insólita definición de la Copa de la Liga. En paralelo, se revela el lapidario informe arbitral contra Fernando Ortiz y un cuestionado refuerzo camina por la cornisa.
Colo Colo vive un viernes de alta agitación en las oficinas de Quilín y en los pasillos de Pedrero. Tras el amargo traspié sufrido ante Coquimbo Unido, que impidió abrochar la clasificación anticipada a semifinales, el foco colocolino se divide entre las explicaciones de los entes rectores y la planificación del segundo semestre. La ANFP debió salir al paso de las severas críticas por la programación de la última fecha de la Copa de la Liga 2026, mientras el tribunal del organismo liberó el acta del juez Gastón Philippe que ratifica la suspensión de Fernando Ortiz para el cierre de la fase regular.
En lo deportivo, el plantel de honor trabaja a contrarreloj en Macul con la mente fija en defender el liderato exclusivo del Campeonato Nacional este domingo frente a Ñublense. Sin embargo, las evaluaciones internas no se detienen: el bajo rendimiento de algunas apuestas de la temporada y el debate sobre la proyección de los canteranos en el primer equipo añaden una alta dosis de presión a un camarín que no tiene margen de error si quiere cerrar la primera mitad del año en lo más alto.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).