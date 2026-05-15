Datos Clave Polémica en Quilín: ANFP descartó simultaneidad para definir el grupo por motivos de seguridad policial. Sanción ratificada: Informe arbitral confirmó expulsión de Fernando Ortiz por desaprobar cobros en Coquimbo. Próximo partido: Colo Colo recibe a Ñublense este domingo a las 17:30 en Monumental.

Colo Colo vive un viernes de alta agitación en las oficinas de Quilín y en los pasillos de Pedrero. Tras el amargo traspié sufrido ante Coquimbo Unido, que impidió abrochar la clasificación anticipada a semifinales, el foco colocolino se divide entre las explicaciones de los entes rectores y la planificación del segundo semestre. La ANFP debió salir al paso de las severas críticas por la programación de la última fecha de la Copa de la Liga 2026, mientras el tribunal del organismo liberó el acta del juez Gastón Philippe que ratifica la suspensión de Fernando Ortiz para el cierre de la fase regular.

En lo deportivo, el plantel de honor trabaja a contrarreloj en Macul con la mente fija en defender el liderato exclusivo del Campeonato Nacional este domingo frente a Ñublense. Sin embargo, las evaluaciones internas no se detienen: el bajo rendimiento de algunas apuestas de la temporada y el debate sobre la proyección de los canteranos en el primer equipo añaden una alta dosis de presión a un camarín que no tiene margen de error si quiere cerrar la primera mitad del año en lo más alto.

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