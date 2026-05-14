Mientras la gran mayoría de las zonas de la Copa de la Liga 2026 resolverán a sus clasificados con duelos en paralelo para resguardar la transparencia de la competencia, el Grupo A protagoniza una anomalía que ha sido calificada como un “papelón” de planificación.

En esta instancia, Coquimbo Unido y Colo Colo —rivales directos por el único cupo a semifinales— disputarán sus partidos con 48 horas de diferencia, permitiendo un escenario donde el destino del torneo podría quedar sellado antes de que el “Cacique” entre a la cancha.

Por qué Colo Colo no juega en simultáneo con Coquimbo Unido

La desprolijidad reglamentaria no responde a una decisión deportiva, sino a una limitación de seguridad pública en la región del Biobío que impide el normal desarrollo de la jornada.

Dado que Coquimbo Unido debe visitar a Deportes Concepción y Colo Colo debe enfrentar a Huachipato en Talcahuano, las autoridades locales determinaron que no es factible autorizar ambos eventos de forma paralela.

Desde la ANFP explicaron a Emol que en el eje Concepción-Talcahuano no existe el contingente policial, la dotación de guardias ni la capacidad logística necesaria para resguardar dos partidos de alta convocatoria el mismo día, enfatizando que “no hay ni guardias, ni contingente policial ni capacidad para que aquello ocurra”. Esta situación obliga a que los “Piratas” disputen su encuentro el viernes 5 de junio, mientras que los albos deberán esperar hasta el domingo 7.

Qué necesita Colo Colo para clasificar a semifinales de Copa de la Liga

Este desajuste deja a los dirigidos por Fernando Ortiz en una posición de vulnerabilidad absoluta, ya que el panorama depende directamente de lo que ocurra 48 horas antes. Si Coquimbo Unido, que actualmente lidera con 11 puntos, logra una victoria ante el colista del grupo, el “Cacique” quedará automáticamente fuera de carrera antes de su compromiso dominical al quedar con 10 unidades.

En el caso de que se produzca un empate o una derrota nortina, los albos recuperarán la opción de avanzar siempre que derroten a los acereros en Talcahuano, aprovechando que la diferencia de gol actualmente favorece al cuadro de Macul por apenas un tanto.

El escenario no es más alentador para Universidad Católica y Universidad de Chile, ya que ninguno de los tres clubes de mayor convocatoria depende de sí mismo para clasificar. En el Grupo B, la UC está obligada a vencer a Cobresal y esperar que Ñublense no sume puntos ante la U. de Concepción para intentar forzar su paso a la ronda de los cuatro mejores.

Por su parte, la U en el Grupo D necesita derrotar a Audax Italiano y aguardar que Unión La Calera no triunfe ante Deportes La Serena. Si se da este último escenario, los azules confían en que su amplia diferencia de gol de +5 les permita superar a los líderes en un eventual triple empate, en una definición que, a diferencia de la de los albos, sí se jugará en simultáneo.

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