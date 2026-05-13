Colo Colo enfrenta esta tarde un compromiso de carácter decisivo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. A partir de las 19:00 horas, el equipo de Fernando Ortiz buscará ante Coquimbo Unido el triunfo que le permita abrochar, de manera prematura, su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Sin embargo, el estratega argentino ha debido sortear una semana compleja marcada por problemas físicos que han obligado a una reestructuración total de su línea ofensiva y defensiva, apostando por la juventud del “Semillero Albo” ante la ausencia de sus figuras experimentadas.

Más allá de lo táctico, la institución vive días de definiciones estructurales. Mientras Blanco y Negro, a través de Jaime Pizarro, termina de configurar el plan de inversión para el mercado invernal, los hinchas reciben con sorpresa la inclusión de Franco Garrido, nieto del legendario Carlos Caszely, en la nómina de viajeros al norte. Entre la urgencia por sumar puntos y la necesidad de pulir el diagnóstico del plantel para un segundo semestre cargado de desafíos, el Eterno Campeón busca ratificar su liderato y confirmar su candidatura al título en todos los frentes.

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