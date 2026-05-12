Colo Colo atraviesa un presente dulce como líder exclusivo del Campeonato Nacional, pero el ambiente en Pedrero se mueve entre la nostalgia de los títulos recientes y la planificación estratégica para el segundo semestre. Tras consolidar su ventaja sobre Deportes Limache, el plantel de Fernando Ortiz ya pone la mira en el “match point” de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido. No obstante, las declaraciones de Javier Correa sobre la mística del club y la remontada histórica de 2024 han vuelto a poner el foco en la rivalidad con Universidad de Chile, recordándoles a todos en Macul que “de atrás pica el Indio”.

En la enfermería, las noticias son agridulces pero esperanzadoras. Si bien una de las piezas creativas ha vuelto a pisar el césped de La Ruca, el cuerpo técnico prefiere la cautela absoluta para evitar perderlo en la recta final de la temporada. Mientras tanto, en las oficinas de Blanco y Negro, el humo del mercado de fichajes comienza a tomar forma definitiva: con la venia de históricos como Claudio Borghi y la búsqueda de una nueva prioridad defensiva, el Cacique ya diseña su versión definitiva para la segunda mitad del 2026.

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