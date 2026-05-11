Colo Colo atraviesa su momento más dulce de la temporada 2026. Tras la reciente victoria ante Deportes Concepción, el elenco dirigido por Fernando Ortiz se consolidó como líder absoluto tanto en el Campeonato Nacional 2026 como en la Copa de la Liga. Sin embargo, en las oficinas de Blanco y Negro saben que la exigencia no permite relajo.

Mientras el plantel se enfoca en mantener la punta, la gerencia deportiva liderada por Daniel Morón y Jaime Pizarro ya comenzó a delinear lo que será el próximo semestre. En la pauta de la dirigencia hay dos temas urgentes que definirán el futuro a corto plazo del “Cacique”: la búsqueda de refuerzos en el mercado de pases invernal y la revisión contractual estipulada para el cuerpo técnico.

Fichajes Colo Colo 2026: El puesto que genera dudas en Macul

Las bases del torneo permiten la incorporación de tres nuevos jugadores para la segunda rueda (con excepciones en caso de ventas millonarias o retornos anticipados de préstamos). En ese contexto, la directiva alba ya tiene definidas sus prioridades tradicionales: un extremo y un volante ofensivo. No obstante, en las últimas semanas ha surgido una nueva necesidad en el Monumental.

De acuerdo a la información recabada por el portal DaleAlbo, en la dirigencia existen reparos con el rendimiento de la banda derecha. La disputa por el puesto de lateral ha estado marcada por las diferencias entre Jeyson Rojas y Matías Fernández. El medio partidario detalla que mientras Rojas entrega solidez defensiva pero “queda al debe en lo ofensivo”, el ecuatoriano ofrece desborde pero “suma dificultades a la hora del retroceso”.

Ante esta falta de equilibrio, la secretaría técnica no ve con malos ojos sumar un nuevo especialista en esa zona. En paralelo, para la zona creativa, nombres como los de Martín Sarrafiore y Francisco González (ambos de O’Higgins) ya rondan en la órbita de Macul, según información del periodista Cristián Alvarado.

El futuro de Fernando Ortiz: La inminente evaluación en Blanco y Negro

El otro gran tema en la agenda alba es el estatus de su entrenador. Pese a un inicio dubitativo, marcado por la caída en la Supercopa, Fernando Ortiz logró revertir las críticas iniciales y hoy ostenta un aplastante 75,5% de rendimiento (once triunfos, un empate y tres derrotas en 15 partidos). El equipo es puntero en ambos frentes y figura como una de las defensas menos batidas del país.

Pese a este éxito estadístico, su continuidad exige un trámite formal. DaleAlbo reveló que el vínculo del estratega argentino incluye “una revisión de contrato a lo que finalice el primer semestre”. Al igual que ocurrió a fines de 2025, el directorio deberá reunirse para analizar el rendimiento, el funcionamiento del equipo y el cumplimiento de los objetivos.

Sin embargo, el escenario actual es radicalmente distinto al del año pasado. Con un equipo que domina el fútbol chileno, un camarín cohesionado y un directorio sin las históricas divisiones de bloques, todo indica que la evaluación de Jaime Pizarro y Daniel Morón será positiva, asegurando el respaldo unánime para que el “Tano” siga al mando del Popular hasta diciembre.