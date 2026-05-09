Chile hace historia en tierras paraguayas en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17, ya que La Roja dirigida por la entrenadora Vanessa Arauz logró una victoria en la agonía ante Ecuador por 2-1 en el repechaje del certámen continental, para sacar pasajes a la próxima cita planetaria.

Tras ser derrotadas por Brasil en tanda de penales en semifinales, la selección nacional tenía su última oportunidad de clasificar al Mundial de Marruecos, donde debían enfrentar a la selección ecuatoriana. En un duelo muy reñido, La Roja alcanzó la gloria en los últimos partidos, con un gol en los 90’ minutos, que marcó una hija de un ex goleador de Colo Colo y delantero destacado del fútbol nacional.

Hija de Carlos Muñoz le da el pasaje mundialista a La Roja

Chile comenzó ganando el encuentro con un golazo de media distancia de Antonella Martínez a los 10’ del primer tiempo, el cual fue igualado a los 26’ por la atacante Adriana Cerda de las ecuatorianas. Cuando se esperaba que el duelo se fuera a una nueva tanda de penales, fue Catalina Muñoz, quien apareció a los 89’ minutos del complemento para darle el pasaje a Marruecos a la escuadra nacional.

Catalina es hija de Carlos Muñoz, histórico delantero de nuestro fútbol, que destacó por sus pasos por Colo Colo, Santiago Wanderers, Magallanes, entre otros equipos de la primera y segunda división del deporte nacional.

Muñoz entró desde la banca de suplentes, y en su primera jugada entró de lleno al área ecuatoriana y con un remate sutil al primer palo marcó la diferencia para que Chile clasifique al Mundial de Marruecos que se juega este año.

Con esta victoria ante la escuadra ecuatoriana, La Roja cierra una participación correctísima en el Campeonato Sudamericano Sub 17 Femenino, ya que en los grupos registró 2 empates y 2 victorias, y en la fase final registró una derrota por tanda de penales en semifinales y una victoria en el repechaje mundialista, es decir que las dirigidas por Vanessa Arauz en su travesía por Paraguay registró 3 partidos ganados, 2 empatados y uno perdido.

¿Cuándo es el Mundial de Marruecos Sub 17 Femenino?

La cita mundialista que se disputará en el noroeste de África se jugará entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre de este año. Como representantes sudamericanas clasificaron Chile, Argentina, Brasil y Venezuela.